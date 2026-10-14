Новини
Спорт »
Световен футбол »
Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол

Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол

14 Октомври, 2026 00:11 491 0

  • шампионска лига-
  • голмайстори-
  • резултати-
  • футбол-
  • интер-
  • байерн мюнхен-
  • барселона-
  • атлетико мадрид-
  • манчестър юнайтед-
  • арсенал

Много голове и обрати в днешните мачове

Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Резултати и голмайстори от мачовете в Шампионската лига:

Сабах – Славия Парага 2:0
1:0 Парис 49'
2:0 Микълс 88'

Ланс – Спортинг Лисабон 0:2
0:1 Луис Суарес 22'
0:2 Иса Думбия 74'

Атлетико Мадрид – Манчестър Юнайтед 2:0
1:0 Пабло Бариос 1'
2:0 Адемола Лукман 79'

Арсенал – Лил 3:0
1:0 Тимбер 64'
2:0 Езе 67'
3:0 Сака 71'

Викинг – Байерн Мюнхен 3:3
1:0 Стенснес 2'
2:0 Кристиансен 37'
2:1 Кейн 54' /Д/
2:2 Кейн 60'
2:3 Диас 71'
3:3 Хауген 90'

Виляреал - Наполи 3:1
0:1 Рахман 8'
1:1 Микаутадзе 23'
2:1 Сантяго Моурино 26'
3:1 Олувасейи 87'

Галатасарай – Барселона 1:4
1:0 Алексей Батраков 28'
1:1 Кансело 43'
1:2 Фермин 50'
1:3 Гордън 53'
1:4 Карим Адейеми 65'

Интер – Брюж 3:4
0:1 Николо Тресолди 29' /Д/
1:1 Мартинес 44'
1:2 Николо Тресолди 63'
1:3 Николо Тресолди 74'
2:3 Мартинес 81'
2:4 Вермант 87'
3:4 Бони 90+3'

РБ Лайпциг – ПСВ 1:0
1:0 Груда 75'


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове