Резултати и голмайстори в Шампионската лига по футбол

Резултати и голмайстори от мачовете в Шампионската лига:
Сабах – Славия Парага 2:0
1:0 Парис 49'
2:0 Микълс 88'
Ланс – Спортинг Лисабон 0:2
0:1 Луис Суарес 22'
0:2 Иса Думбия 74'
Атлетико Мадрид – Манчестър Юнайтед 2:0
1:0 Пабло Бариос 1'
2:0 Адемола Лукман 79'
Арсенал – Лил 3:0
1:0 Тимбер 64'
2:0 Езе 67'
3:0 Сака 71'
Викинг – Байерн Мюнхен 3:3
1:0 Стенснес 2'
2:0 Кристиансен 37'
2:1 Кейн 54' /Д/
2:2 Кейн 60'
2:3 Диас 71'
3:3 Хауген 90'
Виляреал - Наполи 3:1
0:1 Рахман 8'
1:1 Микаутадзе 23'
2:1 Сантяго Моурино 26'
3:1 Олувасейи 87'
Галатасарай – Барселона 1:4
1:0 Алексей Батраков 28'
1:1 Кансело 43'
1:2 Фермин 50'
1:3 Гордън 53'
1:4 Карим Адейеми 65'
Интер – Брюж 3:4
0:1 Николо Тресолди 29' /Д/
1:1 Мартинес 44'
1:2 Николо Тресолди 63'
1:3 Николо Тресолди 74'
2:3 Мартинес 81'
2:4 Вермант 87'
3:4 Бони 90+3'
РБ Лайпциг – ПСВ 1:0
1:0 Груда 75'
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА