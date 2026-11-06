Защитник на Нюкасъл вдигна полицията на крак

Защитникът на Нюкасъл Амар Дедич попадна в центъра на полицейска операция в Северна Англия, след като бил забелязан с лък и стрели край язовир в района на Харлоу Хил, Нортъмбърланд. Сигналът бил подаден в сряда малко след 13:55 часа, а според Daily Mail в издирването участвали най-малко шест полицейски автомобила.

По информацията на изданието в района били изпратени маркирани и немаркирани коли, като сред служителите вероятно е имало и екипи от въоръжени подразделения. Дедич и неговият приятел били открити по-късно в автомобил в района на Дарас Хол, на около 11 километра от мястото, където първоначално били забелязани.

При проверката полицаите иззели лъка и стрелите и разпитали двамата мъже. Полицията потвърди, че е реагирала на сигнал за двама души с подобно оборудване край пътя.

„Малко след 13:55 часа в сряда получихме сигнал за двама мъже, които носят лък и стрели, докато се движат по пътека край язовир в района на Харлоу Хил. Наши служители посетиха мястото и впоследствие спряха автомобил в района на Дарас Хол, откъдето иззеха лък и стрели. На този етап се смята, че оборудването е било предназначено за развлекателни цели и не е съществувала заплаха за гражданите. Проверките по случая продължават“, заяви говорител на полицията.

Според Daily Mail Дедич и неговият спътник са изстреляли няколко стрели по време на престоя си сред природата. Не е установено към какво са били насочени те. Няма данни полицията да е повдигнала обвинения или да е установила, че двамата са ловували животни.

Докато полицаите разговаряли с Дедич, на мястото случайно пристигнали вратарят на Нюкасъл Марк Гилеспи и бившият защитник на клуба Пол Дъмет. Според медийните информации двамата преминавали през района и спрели, за да предложат съдействие на своя колега.

Амар Дедич се присъедини към Нюкасъл през лятото след трансфер от Бенфика за около 30 милиона паунда. 24-годишният босненски национал се утвърди като титуляр на десния фланг на защитата.

Според Daily Mail ръководството на Нюкасъл не планира дисциплинарни мерки заради случая. Дедич се очаква да бъде на разположение за съботното гостуване на Фулъм във Висшата лига, докато полицейските проверки продължават.