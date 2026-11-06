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Божидар Андреев е наказан за 4 години за допинг
  Тема: Български спортни успехи

Божидар Андреев е наказан за 4 години за допинг

6 Ноември, 2026 14:41 745 0

  • божидар андреев-
  • вдигане на тежести-
  • допинг

Олимпийският бронзов медалист е дал положителна проба за метаболит на местеролон. Санкцията изтича през ноември 2029 година

Божидар Андреев е наказан за 4 години за допинг - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Божидар Андреев е санкциониран за четири години за нарушение на антидопинговите правила, съобщи Международната агенция за тестване (ITA). В проба на българския щангист е установен метаболит на местеролон – анаболен стероид, забранен по всяко време.

Пробата е взета на 15 октомври 2025 година извън състезание. Срокът на наказанието започва на 18 ноември 2025 година и изтича на 17 ноември 2029 година. Това означава, че 29-годишният Андреев ще пропусне Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

„Местеролонът е известен със силното си андрогенно действие, като повишава нивата на тестостерон и засилва мъжките полови характеристики“, посочва ITA в информацията за случая. Агенцията първоначално съобщи за неблагоприятен аналитичен резултат, след което е последвало налагането на четиригодишната санкция.

Щангистът има право да обжалва решението пред Спортния арбитражен съд в Лозана. До произнасянето на съда санкцията остава в сила.

Андреев спечели бронзов медал в категория до 73 килограма на Олимпийските игри в Париж през 2024 година. Той е двукратен европейски шампион. Според „24 часа“ след Игрите в Париж щангистът временно се е отказал от спорта заради финансови проблеми във федерацията и липса на плащания, но по-късно е решил да се върне. Положителната проба е дадена при внезапна проверка.


България
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