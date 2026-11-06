Божидар Андреев е наказан за 4 години за допинг

Божидар Андреев е санкциониран за четири години за нарушение на антидопинговите правила, съобщи Международната агенция за тестване (ITA). В проба на българския щангист е установен метаболит на местеролон – анаболен стероид, забранен по всяко време.

Пробата е взета на 15 октомври 2025 година извън състезание. Срокът на наказанието започва на 18 ноември 2025 година и изтича на 17 ноември 2029 година. Това означава, че 29-годишният Андреев ще пропусне Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

„Местеролонът е известен със силното си андрогенно действие, като повишава нивата на тестостерон и засилва мъжките полови характеристики“, посочва ITA в информацията за случая. Агенцията първоначално съобщи за неблагоприятен аналитичен резултат, след което е последвало налагането на четиригодишната санкция.

Щангистът има право да обжалва решението пред Спортния арбитражен съд в Лозана. До произнасянето на съда санкцията остава в сила.

Андреев спечели бронзов медал в категория до 73 килограма на Олимпийските игри в Париж през 2024 година. Той е двукратен европейски шампион. Според „24 часа“ след Игрите в Париж щангистът временно се е отказал от спорта заради финансови проблеми във федерацията и липса на плащания, но по-късно е решил да се върне. Положителната проба е дадена при внезапна проверка.