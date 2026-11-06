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Христо Христов остана без двубой след 186 кг на световното
  Тема: Български спортни успехи

Христо Христов остана без двубой след 186 кг на световното

6 Ноември, 2026 15:06 677 2

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  • изхвърляне

Българският щангист завърши пети в изхвърлянето в категория до 110 килограма, но не записа успешен опит в изтласкването

Христо Христов остана без двубой след 186 кг на световното - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Христо Христов завърши на пето място в изхвърлянето на световното първенство по вдигане на тежести в категория до 110 килограма. Българинът записа 186 килограма, но остана без класиране в двубоя, след като не успя да направи успешен опит в изтласкването.

Христов започна състезанието с неуспешен опит на 180 килограма. След намеса на медицинския екип той излезе отново за същата тежест и този път я преодоля. За третия си опит щангистът първоначално заяви 190 килограма, но промени заявката на 186 килограма.

Въпреки видимите затруднения Христов успя да изхвърли щангата и така зае петото място в движението. Представянето му се случи на фона на здравословни проблеми. Няколко дни преди състезанието той е бил с висока температура, а по време на надпреварата е вдигал с болкоуспокояващи заради болки в гърба и кръста.

В изтласкването Христов направи и трите си опита на 210 килограма. При първия той успя да вдигне щангата, но съдиите не признаха изпълнението с решение 2:1.

Българинът не успя при втория и третия опит, което му донесе нула в изтласкването. Така резултатът му от 186 килограма в изхвърлянето не беше достатъчен за участие в крайното класиране на двубоя.


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