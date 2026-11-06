Хамилтън не спира с критиките към Льоклер: „Няма да ме накарат да замълча“

Напрежението във Ферари между Люис Хамилтън и Шарл Льоклер продължава да се покачва преди Гран При на Бразилия във Формула 1. Седемкратният световен шампион отново изрази недоволството си от поведението на своя съотборник по време на състезанието в Мексико, където според него двамата са пропуснали отлична възможност да осигурят двоен успех за Скудерията.

Въпреки очакванията, че конфликтът между пилотите ще остане в миналото след пристигането им в Бразилия, британецът отново насочи критики към монегаска. Хамилтън дори намекна, че Льоклер проявява по-голяма агресия, когато се бори със съотборниците си, отколкото в битките с останалите състезатели.

„Да, виждам същото като вас. В Сингапур бях от вътрешната страна на първи завой, бях си осигурил лидерската позиция, но отстъпих. Това беше напълно различна ситуация“, заяви Хамилтън пред Motorsport.com.

Британецът припомни и предишните партньори на Льоклер във Ферари, като посочи, че подобни ситуации са възниквали и в миналото.

„Ако погледнете какво се случи с неговите предишни съотборници, ще видите същото със Себастиан Фетел, а след това и с Карлос Сайнс“, добави пилотът.

След състезанието в Мексико ръководителят на Ферари Фред Васьор обяви, че ще проведе разговор с двамата състезатели, за да изясни ситуацията и да предотврати повторение на подобен инцидент. Срещата обаче все още не е осъществена. Васьор е трябвало да се върне в Европа, докато Льоклер пропусна задълженията си в четвъртък на бразилската писта заради раждането на дъщеря му Бианка. Очаква се монегаскът отново да седне зад волана в петък.

Хамилтън не скри, че разочарованието му от случилото се в Мексико остава.

„Разбира се, бях разочарован и все още съм. Именно затова трябва да проведем разговор. Ще го направим, когато намерим подходящ момент“, коментира той.

Според британеца Ферари е имал реален шанс за много по-добър резултат, особено след сериозната работа, свършена от отбора през сезона. Той подчерта, че в последните три или четири състезания Скудерията е спечелила повече точки от всеки друг тим, което прави пропуснатата възможност в Мексико още по-разочароваща.

„Имахме шанс да спечелим за отбора. Хората в екипа положиха невероятни усилия с подобренията през тази година и според мен се справят отлично. В последните три или четири старта натрупахме повече точки от всеки друг отбор. В Мексико можехме спокойно да постигнем двойна победа, затова трябва да работим, за да не допускаме подобни ситуации отново“, заяви Хамилтън.

Седемкратният първенец използва пресконференцията и за да отговори на критиките към поведението си след надпреварата в Мексико. Тогава той настоя за по-сериозна санкция срещу Льоклер, след като съотборникът му съкрати завой №5 при опит за изпреварване. Част от коментарите срещу Хамилтън бяха насочени към това, че публичните му реакции могат да навредят на интересите на собствения му тим.

Британецът обаче категорично отказа да промени начина, по който изразява мнението си.

„Няма да ме накарат да замълча. Не ме интересува особено какво мислят хората за думите ми. Аз съм човек, който показва открито емоциите си и казва това, което мисли в конкретния момент“, заяви пилотът на Ферари.

Хамилтън отхвърли и предположенията, че коментарите му по време на състезанията са предварително обмислени или целенасочено използвани за постигане на определен ефект.

„Прочетох твърдения, че думите ми са пресметнати, и искам категорично да ги опровергая. Когато си в разгара на състезанието, пулсът ти е около 170 удара в минута, а караш със скорост от 320 км/ч. В такъв момент нямаш време да обмисляш какво казваш или как медиите ще интерпретират думите ти. Просто не мислиш за това.

Разбира се, понякога можеш да кажеш нещо, за което по-късно да съжаляваш. Но аз не съжалявам и няма да се извинявам за това, че съм искрен и откровен. Няма да ме накарат да замълча. Никога не са успявали. От отбора също не са ме молили да спра да говоря“, завърши Хамилтън.