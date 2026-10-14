Напрежението в Близкия изток застрашава финала на Формула 1 и титлата на Никола Цолов във Ф2

Ескалацията на военния конфликт и новата вълна от нападения в Близкия изток поставиха под сериозен въпросителна провеждането на последните стартове от сезона във Формула 1 в Катар и Абу Даби. Кризата пряко засяга и българските спортни фенове, тъй като там трябва да се проведат и последните два решаващи кръга във Формула 2, където родният талант Никола Цолов се бори за световната титла.

До състезателния уикенд на пистата „Лусаил“ в Катар остава едва месец и половина. Въпреки ракетните удари и размириците в региона, ръководството на световния шампионат и Международната автомобилна федерация (ФИА) на този етап официално поддържат позицията, че състезанията ще се състоят по график.

Сигурността на пилотите и екипите обаче буди все по-голяма тревога. Напрежението в региона ескалира след нападението на хутите срещу международното летище „Крал Халид“ в Саудитска Арабия, отнело живота на 14 души, както и след ракетен удар по танкер край бреговете на Катар.

Ако стартовете не бъдат отменени, отборите ще трябва да осъществят колосална логистична операция по превозването на тонове екипировка, болиди и хиляди служители директно в конфликтна зона. Сериозен блокиращ фактор е и напрежението около Ормузкия проток, през който минават основните морски търговски маршрути за транспортиране на оборудването.

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали запази умерен оптимизъм, припомняйки за преместването на Гран при на Бахрейн в Малайзия по сходни причини:

„Календарът е потвърден: последните два старта ще бъдат в Катар и Абу Даби. Това е посоката, която следваме въз основа на информацията и гаранциите, с които разполагаме и на които задължително трябва да разчитаме. Тази стратегия ще остане в сила до края на годината.“

Според ръководители на тимове обаче категоричният тон цели единствено туширане на паниката. Очаква се окончателното решение да бъде взето около средата на октомври – преди надпреварата в Остин, Тексас.

Война за десетки милиони: Кой ще плати сметката при отмяна?

Основната причина за забавянето на официалното решение е чисто финансова и се превърна в психологическа война между Либърти Медия и местните организатори:

Ако Катар и Абу Даби се откажат сами: Организаторите ще бъдат длъжни да платят пълната такса за домакинство, която възлиза на десетки милиони долари.

Ако Либърти Медия отмени състезанията: Притежателят на търговските права ще трябва да възстанови платените такси на промоутърите.

Именно тази финансова патова ситуация е причината нито една от страните да не бърза да направи първата крачка към отмяната на финалните стартове за годината.