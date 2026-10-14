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Макс Верстапен: Бях твърде суров към Ред Бул, но истината ни върна на върха

Макс Верстапен: Бях твърде суров към Ред Бул, но истината ни върна на върха

14 Октомври, 2026 10:57 630 4

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  • моторни спортове

„Беше въпрос на развой, а не на настройки“, сподили нидерландецът

Макс Верстапен: Бях твърде суров към Ред Бул, но истината ни върна на върха - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Трикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен направи равносметка на развитието на сезона за своя тим Ред Бул. Нидерландецът призна, че е бил „твърде суров“ с критиките си към екипа в началото на годината, когато „биковете“ изоставаха сериозно от челото и се бореха с драматични проблеми в баланса на своя болид RB22.

Първите месеци от кампанията бяха истинско изпитание за базирания в Милтън Кийнс отбор. Обратът обаче стана реалност след въвеждането на мащабен пакет от подобрения по време на уикенда в Баку, който фундаментално промени поведението на автомобила.

Резултатите от инженерния прогрес не закъсняха. В Малайзия Верстапен завоюва първия си полпозишън и първата си победа за годината. Формата му продължи да бъде безапелационна и в Сингапур, където нидерландският пилот доминираше напълно, спечелвайки квалификацията, спринта и основното състезание.

С този успех Верстапен продължава да подобрява рекордите си, като вече има спечелени състезания на 27 различни писти в кариерата си.

Това сравнение с драматичния обрат през миналия сезон (настъпил след уикенда в Монца), нидерландецът обясни пред изданието De Telegraaf, че сега ситуацията е била напълно различна:

„Историята е напълно различна. През миналия сезон всичко опираше до настройките. Дълго време смятахме, че автомобилът не може да върви с определена конфигурация, а след това се оказа, че може. Това беше ценен опит. Тази година ситуацията бе друга — в началото можехме да опитаме всякакви настройки, но това нямаше да оправи баланса.“

Верстапен разкри и какво стои зад неговата откровеност и взискателност към инженерите:

„Последните нововъведения помогнаха изключително много. Вече намирам ритъма си по-лесно и мога да карам на лимита. Понякога бях суров, но преди всичко ясен и откровен. Отборът знае, че не е нищо лично. Аз съм перфекционист и винаги искам нещата да се правят по-добре, особено когато знам, че това е напълно постижимо.“


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 МП4

    2 0 Отговор
    Карач !

    11:40 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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