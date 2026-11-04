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Шарл Льоклер стана баща
  Тема: Известни личности

Шарл Льоклер стана баща

4 Ноември, 2026 15:41 515 0

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Пилотът на Ферари и съпругата му Александра съобщиха, че първото им дете се е родило на 3 ноември

Шарл Льоклер стана баща - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Пилотът на Ферари Шарл Льоклер стана баща за първи път. Той и съпругата му Александра обявиха раждането на дъщеря си Бианка с обща публикация, към която добавиха снимка на краката на новороденото.

Към кадъра двамата са написали: „Бианка. 3.11.26“, придружено от сърце. Така те посочиха и датата на раждането на момичето. Льоклер и Александра се ожениха в Монако през февруари, малко преди началото на сезон 2026 във Формула 1. Това е първо дете и за двамата. Льоклер е на 29 години, а съпругата му Александра – на 25.

На церемонията присъства и миниатюрният дакел на двойката Лео. След сватбата младоженците бяха заснети да напускат мястото с Ferrari 250 Testa Rossa от 1957 година. Автомобилът е сред най-ценните класически модели на италианската марка, като стойността му е около 10 милиона евро.

След церемонията Льоклер показа в социалните мрежи моменти от сватбения ден – роклята на Александра, размяната на пръстените и присъствието на кучето им. Тогава той написа: „Ден, който ще помним завинаги. Първата част е завършена, а втората ще бъде догодина с всички наши близки.“ Преди раждането на Бианка пилотът неведнъж е говорил за личните си цели извън състезанията. „Имам и лични стремежи, като да създам семейство, което мога да постигна, докато продължавам да преследвам световната титла“, каза той през миналата година.

Александра редовно присъстваше до съпруга си и Лео в падока на Формула 1. Това предизвика критика от бившия британски пилот Дейвид Култард, който заяви в подкаста Up To Speed, че според него Льоклер е обграден с „прекалено много“ лични ангажименти по време на състезателните уикенди.


Монако
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