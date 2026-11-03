Никола Цолов попадна в класация на „Сън“ за бъдещи звезди

Никола Цолов попадна в специален списък на британския вестник „Сън“ с млади пилоти, които могат да се превърнат в следващите големи имена във Формула 1. Българинът е представен като един от състезателите, способни да се конкурират с новия световен шампион Кими Антонели.

„Сън“ поставя акцента върху представянето на Цолов във Формула 2, където той заема второ място с 200 точки. Пред него е Рафаел Камара с 207 точки. Британското издание пише, че „Никола Цолов оказва натиск за място във Формула 1“, като свързва името му с възможност за бъдещо участие в Racing Bulls. 19-годишният Цолов се състезава за Campos Racing и е част от Red Bull Junior Team от 2025 година. Преди това беше в академията на Alpine между 2022 и 2024 година. Българинът спечели испанската титла във Формула 4, а в продължение на две години беше част от картинг отбора на Фернандо Алонсо.

На 30 октомври Цолов направи първото си участие в официална сесия от състезателен уикенд във Формула 1. В първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико той зае 12-о място с автомобил на Racing Bulls, като записа 29 обиколки. В края на сесията съобщи за проблем с десния крак, който според него е бил причинен от притискане на седалката.

„Не усещам десния си крак. Мисля, че седалката го притиска и спира кръвообращението“, каза Цолов по радиото.

Интересът към младите пилоти се засили след историческата титла на Кими Антонели. Италианецът стана най-младият световен шампион във Формула 1 след третото си място в Гран при на Мексико.

За Цолов следващото изпитание е битката за титлата във Формула 2. Сезонът продължава с кръга в Катар между 27 и 29 ноември, а финалът е на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби между 4 и 6 декември. В списъка на „Сън“ освен българина са включени още Рафаел Камара, Уго Угочукву, Фреди Слейтър и Леонардо Форнароли.