Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Никола Цолов попадна в класация на „Сън“ за бъдещи звезди
  Тема: Български спортни успехи

Никола Цолов попадна в класация на „Сън“ за бъдещи звезди

3 Ноември, 2026 12:38 419 2

  • никола цолов-
  • формула 1-
  • формула 2-
  • racing bulls-
  • моторни спортове

Британското издание включи българския пилот сред състезателите, които могат да стигнат до Формула 1

Никола Цолов попадна в класация на „Сън“ за бъдещи звезди - 1
Снимка: shutterstock.com
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Никола Цолов попадна в специален списък на британския вестник „Сън“ с млади пилоти, които могат да се превърнат в следващите големи имена във Формула 1. Българинът е представен като един от състезателите, способни да се конкурират с новия световен шампион Кими Антонели.

„Сън“ поставя акцента върху представянето на Цолов във Формула 2, където той заема второ място с 200 точки. Пред него е Рафаел Камара с 207 точки. Британското издание пише, че „Никола Цолов оказва натиск за място във Формула 1“, като свързва името му с възможност за бъдещо участие в Racing Bulls. 19-годишният Цолов се състезава за Campos Racing и е част от Red Bull Junior Team от 2025 година. Преди това беше в академията на Alpine между 2022 и 2024 година. Българинът спечели испанската титла във Формула 4, а в продължение на две години беше част от картинг отбора на Фернандо Алонсо.

На 30 октомври Цолов направи първото си участие в официална сесия от състезателен уикенд във Формула 1. В първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико той зае 12-о място с автомобил на Racing Bulls, като записа 29 обиколки. В края на сесията съобщи за проблем с десния крак, който според него е бил причинен от притискане на седалката.

„Не усещам десния си крак. Мисля, че седалката го притиска и спира кръвообращението“, каза Цолов по радиото.

Интересът към младите пилоти се засили след историческата титла на Кими Антонели. Италианецът стана най-младият световен шампион във Формула 1 след третото си място в Гран при на Мексико.

За Цолов следващото изпитание е битката за титлата във Формула 2. Сезонът продължава с кръга в Катар между 27 и 29 ноември, а финалът е на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби между 4 и 6 декември. В списъка на „Сън“ освен българина са включени още Рафаел Камара, Уго Угочукву, Фреди Слейтър и Леонардо Форнароли.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.А.К 🐱

    1 2 Отговор
    а през комунизма кви пилоти имахме...

    12:44 03.11.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    1 1 Отговор
    Цоловото Коли с тронинетката.🌈🛴🥳👍

    12:51 03.11.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове