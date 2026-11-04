Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Формула 1 в Бразилия: Пълна програма за Гран При на Сао Пауло

Формула 1 в Бразилия: Пълна програма за Гран При на Сао Пауло

4 Ноември, 2026 11:39 639 0

  • формула 1-
  • гран при на сао пауло-
  • гран при на бразилия-
  • интерлагос-
  • кими антонели-
  • сезон 2026-
  • програма формула 1-
  • квалификация-
  • свободни тренировки-
  • моторни спортове

Състезанието е в неделя - 8 ноември от 19:00 часа

Формула 1 в Бразилия: Пълна програма за Гран При на Сао Пауло - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Формула 1 вече има своя нов световен шампион в лицето на Андреа Кими Антонели, но битката на пистата продължава. До края на сезон 2026 остават още четири състезателни уикенда, а следващото предизвикателство пред пилотите е Гран При на Сао Пауло.

Надпреварата ще се проведе на легендарната писта „Интерлагос“, като състезателният уикенд в Бразилия започва в петък, 6 ноември, и ще приключи с основното състезание в неделя.

Ето пълната програма на Гран При на Сао Пауло, като всички часове са посочени по българско време:

Петък, 6 ноември

  • 17:30 ч. – Първа свободна тренировка

  • 21:00 ч. – Втора свободна тренировка

Събота, 7 ноември

  • 16:30 ч. – Трета свободна тренировка

  • 20:00 ч. – Квалификация

Неделя, 8 ноември

  • 19:00 ч. – Гран При на Сао Пауло (71 обиколки)

Предстои да видим как ще се развие надпреварата на „Интерлагос“ и кои пилоти ще се преборят за последните важни точки преди финалните три кръга на сезона.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове