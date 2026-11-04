Формула 1 в Бразилия: Пълна програма за Гран При на Сао Пауло

Формула 1 вече има своя нов световен шампион в лицето на Андреа Кими Антонели, но битката на пистата продължава. До края на сезон 2026 остават още четири състезателни уикенда, а следващото предизвикателство пред пилотите е Гран При на Сао Пауло.
Надпреварата ще се проведе на легендарната писта „Интерлагос“, като състезателният уикенд в Бразилия започва в петък, 6 ноември, и ще приключи с основното състезание в неделя.
Ето пълната програма на Гран При на Сао Пауло, като всички часове са посочени по българско време:
Петък, 6 ноември
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17:30 ч. – Първа свободна тренировка
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21:00 ч. – Втора свободна тренировка
Събота, 7 ноември
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16:30 ч. – Трета свободна тренировка
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20:00 ч. – Квалификация
Неделя, 8 ноември
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19:00 ч. – Гран При на Сао Пауло (71 обиколки)
Предстои да видим как ще се развие надпреварата на „Интерлагос“ и кои пилоти ще се преборят за последните важни точки преди финалните три кръга на сезона.
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