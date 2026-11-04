Формула 1 в Бразилия: Пълна програма за Гран При на Сао Пауло

Формула 1 вече има своя нов световен шампион в лицето на Андреа Кими Антонели, но битката на пистата продължава. До края на сезон 2026 остават още четири състезателни уикенда, а следващото предизвикателство пред пилотите е Гран При на Сао Пауло.

Надпреварата ще се проведе на легендарната писта „Интерлагос“, като състезателният уикенд в Бразилия започва в петък, 6 ноември, и ще приключи с основното състезание в неделя.

Ето пълната програма на Гран При на Сао Пауло, като всички часове са посочени по българско време:

Петък, 6 ноември

17:30 ч. – Първа свободна тренировка

21:00 ч. – Втора свободна тренировка

Събота, 7 ноември

16:30 ч. – Трета свободна тренировка

20:00 ч. – Квалификация

Неделя, 8 ноември

19:00 ч. – Гран При на Сао Пауло (71 обиколки)

Предстои да видим как ще се развие надпреварата на „Интерлагос“ и кои пилоти ще се преборят за последните важни точки преди финалните три кръга на сезона.