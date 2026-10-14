Педри: "Всеки има своя принос"

Капитанът на Барселона Педри изрази пълното си задоволство от представянето на тима след категоричната победа с 4:1 като гост на Галатасарай в Шампионската лига. Испанският национал подчерта, че съставът притежава огромно самочувствие в завършващата фаза на атаката.

„Имаме голямо самочувствие. Можем да бележим много голове. Разполагаме с дълъг състав, в който всеки има своя принос“, коментира халфът пред камерата на Movistar.

Педри направи и бърз анализ на развитието на срещата в Турция:

„През първото полувреме владеехме топката, но прибързвахме с последния пас. Доволен съм от реакцията на тима и от представянето ни през втората част, когато излязохме на терена по впечатляващ начин.“

Един от голмайсторите за Барселона – 23-годишният Фермин Лопес, сипе суреллативи по адрес на звездата Ламин Ямал, който бе избран за Играч на мача:

„Той ми е приятел и страхотен съотборник. Когато топката е у него, винаги търся възможност за пробив. Той е най-добрият в света. Разбираме се чудесно извън терена и това си личи и по време на игра.“

Фермин също така акцентира върху характера, който „блаугранас“ са демонстрирали след неочаквания изравнителен или намаляващ гол на турския тим:

„В момента сме на много високо ниво. Трябва да продължим така, защото сезонът е много дълъг и не бива да се отпускаме. Допуснатият гол срещу Галатасарай направи ситуацията малко странна за нас, тъй като доминирахме в двубоя. Но знаехме как да реагираме и да постигнем обрат.“