Бруно Жордао: „Мечта за всяко дете! Няма да се предадем без бой!“

Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао бе категоричен, че „армейците“ очакват с огромен ентусиазъм и без страх предстоящия сблъсък срещу Монако от турнира Лига на конференциите. Португалският полузащитник взе участие в официалната пресконференция на Националния стадион „Васил Левски“, където тази вечер „червените“ посрещат настоящия лидер във френската Лига 1.

Халфът подчерта голямото значение на публиката:

„Винаги е удоволствие да играеш на такова високо ниво. Това го мечтае всяко дете, което се занимава с футбол. Ще бъде пълен стадионът, познаваме нашите фенове – те са нашият 12-ти играч“, сподели с вълнение Жордао.

Португалецът отчете сериозната класа на френския съперник, но увери, че отборът влиза в дуела със спокойствие и самочувствие след драматичния успех в първенството:

„Монако играе атрактивен футбол, лидер е във Франция. Очаквам хубав мач – труден, разбира се, но няма да се предадем без бой. Винаги е страхотно да отбележиш гол, но най-важното е да победим. Късният ми гол ни осигури три точки в Бистрица, така че сме спокойни да посрещнем това, което предстои.“