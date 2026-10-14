Треньор от елита хвърли оставка, без да изтъкне конкретна причина

Септември София остана без треньор, след като Шимао Фрейташ подаде оставка. Това призна пред Gong.bg спортният директор на елитния клуб Кристиян Добрев. Португалецът не е изтъкнал конкретна причина за своето действие, дошло часове след болезнената загуба с 2:3 от Дунав Русе.

"Той каза, че подава оставка. Питах го защо го прави, при положение, че ние не искаме да правим треньорска рокада. Той обаче не изтъкна конкретна футболна причина. Каза единствено, че когато хората в едно семейство гледат в различни посоки, е най-добре да се разделят", заяви Добрев.

"В момента сме в процес на търсене на нов треньор. В Септември винаги е имало хора, които могат да реагират и да поемат отбора, без значение дали говорим за временен или постоянен наставник", добави шефът.

"Освен, че нямаме късмет, и съдийските отсъждания са в наш ущърб. Вижте какво се случи срещу Дунав - при голът им за 1:2 имаше блокада на нашия вратар, което е засада. Такава обаче не беше отсъдена. След това вкарахме гол за 3:2, който бе отменен и в следващата атака те ни отбелязаха победен гол. Представете си, ако има такова съдийство в ущърб на Левски или ЦСКА, смятайте, че още на следващия ден реферът на мача щеше да се е отказал сам от съдийството", каза още Добрев пред колегите от Gong.bg.