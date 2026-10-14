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Монако разсмя феновете преди ЦСКА с видео на танцуващи котки

Монако разсмя феновете преди ЦСКА с видео на танцуващи котки

14 Октомври, 2026 20:00 562 2

  • монако-
  • цска-
  • футбол-
  • лига на конференциите

Пиарите на монегаските избраха популярната платформа ТикТок, за да публикуват кратко видео, което моментално се превърна в хит сред привържениците

Монако разсмя феновете преди ЦСКА с видео на танцуващи котки - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Френският гранд Монако намери изключително нестандартен и забавен начин да подгрее предстоящия си двубой срещу ЦСКА от турнира Лига на конференциите. Двата тима се изправят един срещу друг утре, а напрежението преди важната европейска битка бе разведрено с култова публикация в социалните мрежи.

Пиарите на монегаските избраха популярната платформа ТикТок, за да публикуват кратко видео, което моментално се превърна в хит сред привържениците. В клипа са използвани две танцуващи в ритъм котки, върху които са поставени емблемите на Монако и ЦСКА. Този модерен и шеговит подход предизвика вълна от позитивни коментари и усмивки сред феновете и на двата отбора, доказвайки, че футболът е преди всичко забавление.

Подобни закачки стават все по-традиционни за клубовете, които се стремят да бъдат актуални сред по-младата аудитория в интернет пространството. Въпреки доброто настроение в ТикТок обаче, утре вечер шегите със сигурност ще останат в съблекалните, тъй като и Монако, и ЦСКА ще излязат на терена с една единствена цел - ценен успех в Лига на конференциите.

@asmonaco Are you ready!? #ASMonaco #CSKASofia #Meme #SportsTikTok #UECL ♬ suara asli - Trending CapCut


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще бъде шоу

    0 0 Отговор
    Монако е гранд на Европа,няма кой да ги бие.Знаят че цесека е крив отбор,който е бил ночно тасива.

    20:12 14.10.2026

  • 2 Белингкат

    0 0 Отговор
    Това е провокация от сайта на много Грозев.

    20:20 14.10.2026

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