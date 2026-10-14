Станка Златева: Криминал от прехода иска да раздели борцовата общност и да противопостави истински борци и шампиони

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева отговори на нападките към нея от страна на опозицията. Тя споделя, че един обикновен криминал от прехода, както сам се е определил, иска да раздели борцовата общност и да противопостави един срещу друг истински борци и шампиони.

Ето позицията на Златева:

"Когато човекът, който години наред беше част от управленския модел на българската борба, излезе пред медиите и заговори за "невиждано дъно", "блато", "расизъм" и "дискриминация", е редно да му се зададат няколко неудобни въпроса. Защото българската борба не е стигнала до проблемите си през последната година и половина. Ние наследихме последствията от решения, вземани с години, и сега се опитваме да променим точно този модел.

Срещу мен и екипа ми се изправя "коалицията на натурализациите" - хората, които повече от 25 години мачкаха българските клубове, състезатели и треньори. Хората, които превърнаха привличането на чуждестранни състезатели в лесен заместител на дългосрочната работа с българските деца. Хората, които днес говорят за спасение, но не дават отговор защо толкова години българската школа беше оставяна на заден план.

И нека никой повече да не се опитва да подменя темата с обвинения в расизъм и дискриминация. Не е расизъм да защитаваш българските състезатели. Не е дискриминация да настояваш българските треньори да имат достойно място в собствената си федерация. Не е ксенофобия да искаш да изграждаш българска школа, вместо да докарваш на килограм чужди състезатели и специалисти.

За мен е недопустимо в българските тренировъчни зали да има случаи, в които чуждестранни треньори арогантно забраняват да се говори на български език. Ако някой смята, че това е нормално, нека излезе и го обясни на българските деца и техните родители. Националната федерация има задължение да пази българския характер на спорта ни, а не да се извинява, че го прави.

А що се отнася до самопровъзгласилия се "меценат" и "благодетел" на българската борба - нека оставим гръмките титли настрана и да погледнем фактите.

Документите във федерацията показват, че т.нар. "благодеяния" са включвали заеми от фирми, свързани с този "меценат", към самата федерация. Тези документи са предадени на прокуратурата. Става дума за финансови отношения, които трябва да бъдат разглеждани открито и с пълна яснота за всички клубове. И тук възниква най-важният въпрос: каква точно е била ролята на човека, който се представя за "спасител", когато фирмите, свързвани с него, са предоставяли заеми на федерацията, а решенията са били одобрявани от Управителен съвет, в който самият той е участвал?

Това ли е "благотворителност"? Или става дума за модел, при който едната ръка дава заем, а другата участва в управлението на организацията, която го получава? Когато "меценатството" минава през заеми, а не само през безвъзмездна подкрепа, обществото има право да знае кой е вземал решенията, при какви условия и в чий интерес.

Няма да позволя финансови документи да бъдат замитани под килима с приказки за "спасители" и "благодетели". И няма да приема човек, свързан с този модел, да се представя като морален съдник на ръководството, което се опитва да го промени. За правната оценка на тези обстоятелства ще се произнесат компетентните органи. Но отговорността да се поставят въпросите и да се защитят интересите на федерацията е наша.

Днес "меценатът" отново е мобилизирал цялото си обкръжение, за да се върне в управлението на българската борба. И аз питам: защо тази огромна загриженост за спорта ни толкова често се свързва с интересите на един клуб - неговия, а не с равнопоставената подкрепа за всички клубове във федерацията? БФ Борба не е частна собственост. Тя не е придатък на ЦСКА, не е фирмен проект и не може да бъде управлявана според интересите на един човек.

Ето това са "блатото" и "дъното", от които започнахме да се измъкваме през последната година и половина. Не с гръмки думи, а с работа, с промяна на правилата и с връщане на фокуса върху българските клубове и деца.

Чухме, че тепърва щели да мислят какво да правят за децата от U15 и U17. Докато те обещават да мислят, ние вече организираме тренировъчни лагери за тези възрастови групи на пълна издръжка на БФ Борба. Това е конкретна подкрепа за младите състезатели, а не предизборно обещание. През последната година и половина българските таланти спечелиха титли и медали - десетки. Това е резултат от труд, подготовка и вяра, че българската школа има бъдеще.

Не приемам тези постижения да бъдат обезценявани от хора, които сега се връщат с обещания за "обединение". Обединението не означава да се върнем към старите зависимости. Не означава всички да замълчат, за да бъде удобно на онези, които искат отново да определят правилата.

Към бате Вальо се обръщам с уважение към големия му принос към българската и световната борба. Той е легенда на този спорт и името му заслужава уважение. Разбирам желанието му да помогне на борбата, която му е дала толкова много. Но истинското обединение не може да се изчерпва с подкрепа за една кандидатура. То трябва да означава еднакви правила за всички клубове, реални инвестиции в българските деца и ясна отговорност за решенията, вземани през годините. Надявам се бате Вальо да прецени внимателно дали пътят към това обединение минава през връщането на стария управленски модел. Дали уважаваният от всички ни олимпийски, световен и европейски шампион ще позволи под маската на "обединение" интригите на един обикновен криминал от прехода, както сам се определя в интервю, да разделят борцовата общност и да противопоставят един срещу друг истински борци и шампиони. Такъв, какъвто този "меценат" и "благодетел" никога не е бил!

На 17 октомври клубовете ще трябва да изберат не просто председател. Ще трябва да изберат между два пътя - връщане към система, в която влиянието и ресурсите се концентрират около малцина, или продължаване на промяната, която поставя българските клубове, треньори и състезатели в центъра на федерацията.

Аз няма да се откажа от мандата и програмата, с които бях избрана. Няма да се откажа и от битката за българската школа. Ще продължа да защитавам правото на нашите деца да получават шанс, на нашите треньори да бъдат уважавани и на всички клубове да имат равнопоставено място в българската борба.

Защото българската борба не се нуждае от поредния самопровъзгласил се "благодетел". Тя се нуждае от честни правила, прозрачност и работа за България".