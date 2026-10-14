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Станка Златева: Криминал от прехода иска да раздели борцовата общност и да противопостави истински борци и шампиони

Станка Златева: Криминал от прехода иска да раздели борцовата общност и да противопостави истински борци и шампиони

14 Октомври, 2026 18:00 1 396 25

  • станка златева-
  • борба-
  • спорт-
  • българската федерация по борба

Когато човекът, който години наред беше част от управленския модел на българската борба, излезе пред медиите и заговори за "невиждано дъно", "блато", "расизъм" и "дискриминация", е редно да му се зададат няколко неудобни въпроса

Станка Златева: Криминал от прехода иска да раздели борцовата общност и да противопостави истински борци и шампиони - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева отговори на нападките към нея от страна на опозицията. Тя споделя, че един обикновен криминал от прехода, както сам се е определил, иска да раздели борцовата общност и да противопостави един срещу друг истински борци и шампиони.

Ето позицията на Златева:

"Когато човекът, който години наред беше част от управленския модел на българската борба, излезе пред медиите и заговори за "невиждано дъно", "блато", "расизъм" и "дискриминация", е редно да му се зададат няколко неудобни въпроса. Защото българската борба не е стигнала до проблемите си през последната година и половина. Ние наследихме последствията от решения, вземани с години, и сега се опитваме да променим точно този модел.

Срещу мен и екипа ми се изправя "коалицията на натурализациите" - хората, които повече от 25 години мачкаха българските клубове, състезатели и треньори. Хората, които превърнаха привличането на чуждестранни състезатели в лесен заместител на дългосрочната работа с българските деца. Хората, които днес говорят за спасение, но не дават отговор защо толкова години българската школа беше оставяна на заден план.

И нека никой повече да не се опитва да подменя темата с обвинения в расизъм и дискриминация. Не е расизъм да защитаваш българските състезатели. Не е дискриминация да настояваш българските треньори да имат достойно място в собствената си федерация. Не е ксенофобия да искаш да изграждаш българска школа, вместо да докарваш на килограм чужди състезатели и специалисти.

За мен е недопустимо в българските тренировъчни зали да има случаи, в които чуждестранни треньори арогантно забраняват да се говори на български език. Ако някой смята, че това е нормално, нека излезе и го обясни на българските деца и техните родители. Националната федерация има задължение да пази българския характер на спорта ни, а не да се извинява, че го прави.

А що се отнася до самопровъзгласилия се "меценат" и "благодетел" на българската борба - нека оставим гръмките титли настрана и да погледнем фактите.

Документите във федерацията показват, че т.нар. "благодеяния" са включвали заеми от фирми, свързани с този "меценат", към самата федерация. Тези документи са предадени на прокуратурата. Става дума за финансови отношения, които трябва да бъдат разглеждани открито и с пълна яснота за всички клубове. И тук възниква най-важният въпрос: каква точно е била ролята на човека, който се представя за "спасител", когато фирмите, свързвани с него, са предоставяли заеми на федерацията, а решенията са били одобрявани от Управителен съвет, в който самият той е участвал?

Това ли е "благотворителност"? Или става дума за модел, при който едната ръка дава заем, а другата участва в управлението на организацията, която го получава? Когато "меценатството" минава през заеми, а не само през безвъзмездна подкрепа, обществото има право да знае кой е вземал решенията, при какви условия и в чий интерес.

Няма да позволя финансови документи да бъдат замитани под килима с приказки за "спасители" и "благодетели". И няма да приема човек, свързан с този модел, да се представя като морален съдник на ръководството, което се опитва да го промени. За правната оценка на тези обстоятелства ще се произнесат компетентните органи. Но отговорността да се поставят въпросите и да се защитят интересите на федерацията е наша.

Днес "меценатът" отново е мобилизирал цялото си обкръжение, за да се върне в управлението на българската борба. И аз питам: защо тази огромна загриженост за спорта ни толкова често се свързва с интересите на един клуб - неговия, а не с равнопоставената подкрепа за всички клубове във федерацията? БФ Борба не е частна собственост. Тя не е придатък на ЦСКА, не е фирмен проект и не може да бъде управлявана според интересите на един човек.

Ето това са "блатото" и "дъното", от които започнахме да се измъкваме през последната година и половина. Не с гръмки думи, а с работа, с промяна на правилата и с връщане на фокуса върху българските клубове и деца.

Чухме, че тепърва щели да мислят какво да правят за децата от U15 и U17. Докато те обещават да мислят, ние вече организираме тренировъчни лагери за тези възрастови групи на пълна издръжка на БФ Борба. Това е конкретна подкрепа за младите състезатели, а не предизборно обещание. През последната година и половина българските таланти спечелиха титли и медали - десетки. Това е резултат от труд, подготовка и вяра, че българската школа има бъдеще.

Не приемам тези постижения да бъдат обезценявани от хора, които сега се връщат с обещания за "обединение". Обединението не означава да се върнем към старите зависимости. Не означава всички да замълчат, за да бъде удобно на онези, които искат отново да определят правилата.

Към бате Вальо се обръщам с уважение към големия му принос към българската и световната борба. Той е легенда на този спорт и името му заслужава уважение. Разбирам желанието му да помогне на борбата, която му е дала толкова много. Но истинското обединение не може да се изчерпва с подкрепа за една кандидатура. То трябва да означава еднакви правила за всички клубове, реални инвестиции в българските деца и ясна отговорност за решенията, вземани през годините. Надявам се бате Вальо да прецени внимателно дали пътят към това обединение минава през връщането на стария управленски модел. Дали уважаваният от всички ни олимпийски, световен и европейски шампион ще позволи под маската на "обединение" интригите на един обикновен криминал от прехода, както сам се определя в интервю, да разделят борцовата общност и да противопоставят един срещу друг истински борци и шампиони. Такъв, какъвто този "меценат" и "благодетел" никога не е бил!

На 17 октомври клубовете ще трябва да изберат не просто председател. Ще трябва да изберат между два пътя - връщане към система, в която влиянието и ресурсите се концентрират около малцина, или продължаване на промяната, която поставя българските клубове, треньори и състезатели в центъра на федерацията.

Аз няма да се откажа от мандата и програмата, с които бях избрана. Няма да се откажа и от битката за българската школа. Ще продължа да защитавам правото на нашите деца да получават шанс, на нашите треньори да бъдат уважавани и на всички клубове да имат равнопоставено място в българската борба.

Защото българската борба не се нуждае от поредния самопровъзгласил се "благодетел". Тя се нуждае от честни правила, прозрачност и работа за България".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАЖДАНИН

    14 0 Отговор
    Всичко се върти около далаверата и парите !!! Няма спорт в държавата ни на който всичко да му е наред .

    Коментиран от #10

    18:07 14.10.2026

  • 2 БРАВО СТАНКЕ

    15 14 Отговор
    ЖУДЖЕТО ОТ ЛОВЕЧ НЕ МОЙ ,,ПЕТРОЛ,, ДА ОПРАЙ СИИЧКИТЕ МУ БЕЗИНОСТАНЦИИ ТЪАТ В РЪЖДА А И ВЕЧЕ ПРЕФИ ТОВА 35 ГОДИНИ ГО ВИДЯХМЕ ЧЕ НЕ НАПРАВИ НИИИИЩО ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА ......ЗАЕМИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА ША ДАВА........А ЙОРДАНОВ ДА СИ СПОМНИ ДЮПОН ЗАЕМИ ЛИ МУ ДАВАШЕ ИЛИ ПОДАРЯВАШЕ....

    Коментиран от #25

    18:07 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 111111111111

    20 13 Отговор
    Златева продължава с глупостите! Не отговори на нито един от въпросите на Ганчев. Защо е забранила само на състезателите на ЦСКА да се състезават на световтото първенство в Казахстан? Като сред тях са европейски и световни шампиони на България а отиват хора от други клубове, които нямат никакъв шанс за медал? Оправданието и е че не ги били тренирали треньорите на националния отбор!! Ганчев каза защо да ги тренират хора, които имат по-малко опит от съмите състезатели, които трябва да тренират? Когатго в клуба имат много по-добри треньори, другото което каза Ганчев е че самата Станка Златева нито веднъж не е идвала да тренира с националните треньори а си е тренирала със своите треньори отделно! Защо за нея може а за шампионите ни не? Удара е по ЦСКА, и оправдания могат да се намерят 101. Защо си с шапка? Защо си без шапка?

    Коментиран от #9

    18:12 14.10.2026

  • 5 Ешкенази

    16 11 Отговор
    Тежка селяндурка и нагла

    Коментиран от #11

    18:13 14.10.2026

  • 6 Сила

    13 10 Отговор
    Това гадно нещо на снимката дави кучета и котки в кофа с вода и къса крилете на живи гълъби ...и се кикоти от кеф !!!
    Това същество ....

    Коментиран от #8

    18:14 14.10.2026

  • 7 Кучето на Мими 🐕

    9 5 Отговор
    Афери Станке,говедо моме!👰🥳🤣👍

    Коментиран от #17

    18:17 14.10.2026

  • 8 Хмм

    9 9 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    що, Гриша Ганчев е ползвал федерацията нейните бази без ЦСКА да плащат стотинка, искат това да се върне, купувал е азиатци като приписвал парите като заеми на федерацията, унищожи ЦСКА сега е на път да унищожи борбата

    18:18 14.10.2026

  • 9 Храни куче да те лае

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "111111111111":

    След като Гришата й пълнеше гушката години наред, сега вече самозванец меценат.

    18:20 14.10.2026

  • 10 Гражданино,

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАЖДАНИН":

    На Гриша Ганчев парите от борбата ли са му притрябвали? Ами нали той ги дава!

    Коментиран от #13

    18:21 14.10.2026

  • 11 Хмм

    7 8 Отговор

    До коментар #5 от "Ешкенази":

    щото Гриша Ганчев е изискан джентълмен, борбата е той да се върне отново на копанката, да печели от чужденците, а българските борци не са ги допускали дори на тренировки, защото не говорели на руски, в националния само от азиатските републики и отказват да учат български, как йотова име дала гражданство като не знаят български, новиков на олимпиадата говореше на български, сега казва, че щялда говори само на руски, а е украинец (дезертьор?)

    Коментиран от #19

    18:22 14.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хмм

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Гражданино,":

    като заеми с лихва, лихвар?

    18:26 14.10.2026

  • 14 СТАНКЕ МИЛИЧКА

    11 2 Отговор
    ПРЕБОЯДИСАЙСЕ ШИШИ ПАДНА ЗАД БОРДА ТИ СИ НИКОЯ ХАБЕР ОТ БАНКЯ

    18:27 14.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 С Танка

    3 4 Отговор
    Искаме спорт за българските деца ,ме на ашладисани българи

    18:29 14.10.2026

  • 17 Аферим

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Кучето на Мими 🐕":

    Миме 🦮ко моя

    18:31 14.10.2026

  • 18 тепих

    11 2 Отговор
    За разлика от нея и бившият й треньор Армен Назарян е олимпийски шампион и до нейното управление никой ,никога не е казвал ,че заради него не са просперирали български борци.
    Тезата на двойката от Крушаре е расистка.
    Явно както няма висок образователен ценз,така няма чест и достойнство да признае,че не става за ръководител.
    Апропо ,а като треньор, какви успехи има?

    18:32 14.10.2026

  • 19 РЕАЛИСТ

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хмм":

    Абе, Гриша Ганчев до борбата ли е опрял да печели, бе? Човекът душата и парите си дава за борбата, защото това е неговия спорт. Що се излагате с тези коментари. Тази глупава селянка Станка ли харесвате.

    Коментиран от #22, #24

    18:47 14.10.2026

  • 20 Кои са тези криминали

    2 3 Отговор
    Да не са едни ганчевци? Бандитите на прехода?

    18:57 14.10.2026

  • 21 Ециклопедичен факт

    0 0 Отговор
    Борец и мутра са синоними вече 30 години и ако стрина Стана не го знае, значи не е за този пост!

    19:17 14.10.2026

  • 22 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":

    от какво печели Гриша Ганчев, наследство от баща милионер, какъв точно е успешният му почтен бизнес, който го е направил милионер?

    19:19 14.10.2026

  • 23 Човек

    0 0 Отговор
    Много добре казано от голямата ни шампионка Станка Златева! Неин треньор беше великият Симеон Щерев! Изгониха го, заедно с много други и сега той кове медали за Казахстан! А във федерацията се привличаха чужденци. Българската школа има сили да се изправи отново. Трябва търпение и труд! Успех, Станке!

    19:20 14.10.2026

  • 24 АБЕ ТИ ОТ СЕЛСКИ ЧОРБАДЖИЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":

    ПАРИ ЗИМАЛ ЛИ СИ БЕЗ ЛИХВА.......НЯАААААААМА ТСКЪВ СЛУЧАЙ.....

    19:21 14.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

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