Треньорът на Левски: Искаме да покажем нашата идентичност и как продължаваме да израстваме

Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди гостуването на НЕК Ниймеген от основната фаза на Лига Европа. Той сподели, че отборът иска да покаже своята идентичност и как продължава да израства.

"Не е важно какво ми се случва на мен, а на Левски и на отбора. Този турнир през този сезон е да се насладим. Спечелихме си го на терена с това, което футболистите направиха през миналия сезон и в предварителните кръгове през този. Идеята е ясна - отговорността и напрежението тук е върху други отбори. Ние нямаме никакво напрежение върху нас искаме да се представим добре, да играем добре и да се опитаме да спечелим. Това е един отбор с много по-голям бюджет от нашия. Играчите се предтавиха по-добре от първата до последната минута. Това ще искаме и сега. Ако е гарнирано с победа, още по-добре. Искаме да покажем нашата идентичност и последствието от това искаме да е победа. Както и НЕК, както и те нямат тази отговорност да стигнат до някой рунд в този мач, ние сме тук, за да се насладим на това предизвикателство", започна Веласкес.

"НЕК е един различен отбор. Тук в Нидерландия е обичайно да видим такъв тип игра във фазата без топка. В България обикновено не срещаме такъв тип отбори. Те са един отбор, който се защитава и пресира много високо в ситуации човек за човек и се справят много добре в това, защото го правят от дълго време. С топка са изключително офанзивно агресивни. Те са вертикален отбор, търсейки да стигнат бързо до последната четвърт. Стигайки с много играчи до последната фаза в играта, може да го наречем тотален футбол от първата до последната минута. Ние сме напълно наясно кои сме, какво сме и срещу какво ще се изправим. Ние сме наясно с нашата идентичност и ще се опитаме да я наложим. Ще се опитаме да направим добър мач и да се наложим над тях. Това е един съперник, различен от Залцбург в много аспетки", продължи той.

"Начинът да се възстановим е изключително прост - да почиваме, да не тренираме, да се храним добре и да спим добре. Това е най-добрият начин за възстановяване. Емоционалният аспект е над всичко. Затова дадохме няколко почивни дни на футболистите, за да са със семействата си и да се възстановят. Трябваше да се направи и баланс с тренировъчните дни, за да е добре разпределено натоварването. В един много добър момент за нас дойде паузата за националните отбори. Останах доволен по начинът, по който се разпиха нещата - и от гледна точка на почивка, и на тренировки. Доказателство за това беше първият мач след паузата срещу Черно море. В този мач отборът изглеждаше доста добре. Отдавам голямо уважение върху това, което прави отборът. В тази пауза говорих с хора от футболния свят и много от тях влизаха в тази пауза с 6-7 мача. Ние изиграхме голям брой от официални мачове. Не просто официални мачове, а много мачове с голямо значение. Те бяха много важни за това, което е Левски и продължава да бъде. Заради това давам голям респект към това, което правят футболистите и продължават да правят ежедневно. Сега е времето да продължим напред. Идеята е да надградим на това и мачът утре е перфектен момент да покажем нашата идентичност и как продължаваме да израстваме. Бъдейки наясно, че ще имаме добри и лоши дни, но да задържим баланса".

"Стилът ни няма да се промени. Нито срещу НЕК, нито срещу Ювентус, нито срещу Реал Мадрид. Едно е стилът на отбора, а друго държението на футболистите в тези 90 минути. Друго нещо е това как ще излезеш като структура. Очевидно НЕК ще изисква друг тип динамика от това, което изискваше Черно море".

"Футболът се промени изключително много. В България такъв тип стил не се среща. В Европа, особено в Италия, има много отбори, които се защитават човек за човек по същия начин. Много от аспектите, които прави НЕК, е да обобщи тоталния футбол. Не познавам техния треньор, но го познавам, когато беше в първа или втора дивизия на Нидерландия или в Испания. Уважавам да имаш характер и кураж. Затова уважам, че се опита да играе по същия начин срещу Ювентус, без да промени нищо. В Испания свърши отлична работа. Те заслужават това, което са постигнали", завърши Веласкес.