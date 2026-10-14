Ботев (Пловдив) победи Ботев (Враца) и чака ЦСКА или ЦСКА 1948 на полуфинал

Ботев (Пловдив) срази Ботев (Враца) с 2:0 и се класира за полуфиналите за Купа на елита. Мачът на "Колежа" даде началото на новия турнир на БФС. "Жълто-черните" имаха подчертано предимство през цялата среща и закономерно се поздравиха с победата. Франклин Маскоте даде аванс на домакините с точен удар в 17-ата минута. Карлос Меоти увеличи аванса на "канарчетата" с техничен изстрел в средата на втората част. При 0:0 пък дузпа пропусна Футболист на България за 2012 г. Георги Миланов.

Мачът на "Колежа" даде начало на новия турнир на БФС - Купа на елита. Победителят продължава към полуфиналите на състезанието, като днешните съперници си разделят по около 40 000 евро.

Срещата започна в сравнително бавно темпо, а в 15-ата минута Волен Чинков отсъди дузпа в полза на домакините. Решението на арбитъра беше правилно, след като Богдан Костов от "канарчетата" беше посечен в наказателното поле пред Марин Орлинов. Зад топката застана опитният Георги Миланов. Бившият полузащитник на ЦСКА (Москва), Левски и Динамо (Букурещ) пробва да намери левия ъгъл на вратата с техничен удар, но топката излезе в аут.

След 120 секунди обаче "канарчетата" все пак поведоха в резултата. Разбъркване в пеналтерията на гостите доведе до изстрел, избит от Марин Орлинов. Топката попадна на крака на Франклин Маскоте, който не сбърка отблизо - 1:0 за хората на Станислав Генчев. Така бразилският нападател на Ботев (Пловдив) стана автор на първия гол за Купа на елита.

Второто полувреме започна с два пропуска на "жълто-черните" - Марин Орлинов спаси удар на Станислав Шопов отляво, а след това добавката на Франклин Маскоте беше спряна пред голлинията. Малко по-късно резервата Мауро Родригес шутира покрай вратата. В 66-ата минута Карлос Меоти проби отдясно и намери с технично изпълнение далечния ъгъл - 2:0 за тима на Станислав Генчев.

Ботев (Пловдив) 2:0 Ботев (Враца)

1:0 Франклин Маскоте (17)

2:0 Карлос Меоти (66)

Стартовите състави:

Ботев (Пловдив): 29. Даниел Наумов, 11. Станислав Шопов, 14. Карлос Алгара, 15. Богдан Костов, 17. Георги Миланов, 20. Тимоти Ауани, 22. Марвин Зенгер, 30. Франклин Маскоте, 44. Ехидже Укаки, 66. Карлос Меоти, 88. Чимези Уилямс.

Ботев (Враца): 94. Марин Орлинов, 3. Сейни Санянг, 4. Иван Горанов, 7. Радослав Цонев, 10. Хосе Гайегос, 12. Илия Юруков, 24. Мартин Смоленски, 25. Александър Бучков, 36. Милен Стоев, 79. Мартин Петков, 90. Филип Гигов.