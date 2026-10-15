Спортът по ТВ в четвъртък (15 октомври)

08.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
09.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
11.55 Колоездене на писта: Световен шампионат в Шанхай, втори ден Евроспорт 2
12.05 Колоездене: Енеко тур, втори етап, жени Евроспорт 1
13.00 Гангвон – Пном Пен Диема спорт 3
13.00 Тай По – Лайън Сити Нова спорт
13.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
14.20 Колоездене: Енеко тур, втори етап, мъже Евроспорт 1
15.15 Патум – Аделаида Диема спорт 3
15.15 Тампайнс – Мачида Нова спорт
19.45 ЦСКА – Монако Би Ти Ви Екшън
19.45 КуПС – Трабзонспор МАХ Спорт 2
19.45 Залцбург – Милан МАХ Спорт 4
19.45 Лион – Кристъл Палас Ринг
20.45 Баскетбол, Фенербахче – Партизан МАХ Спорт 1
22.00 НЕК – Левски МАХ Спорт 3
22.00 Бенфика – Селтик МАХ Спорт 4
22.00 Селта – Ювентус Би Ти Ви Екшън
22.00 Марсилия – Олимпиакос Ринг
22.00 Баскетбол, Реал – АСВЕЛ МАХ Спорт 2
03.30 Естудиантес – Фламенго МАХ Спорт 4
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