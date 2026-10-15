Новини
Спорт »
Световен футбол »
ЦСКА започва в основната фаза на Лига на конференциите с домакинство на Монако

ЦСКА започва в основната фаза на Лига на конференциите с домакинство на Монако

15 Октомври, 2026 08:15 522 3

  • цска-
  • лига на конференциите-
  • монако-
  • футбол

„Червените“ започнаха ерата „Маркус Гиздол“ с драматично 3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица

ЦСКА започва в основната фаза на Лига на конференциите с домакинство на Монако - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА ще започне участието си в основната фаза на турнира Лига на конференциите с домакинство на френския Монако. Срещата на Националния стадион „Васил Левски“ е от 19:45 часа, а на трибуните се очакват над 20 000 привърженици на столичани.

„Червените“ започнаха ерата „Маркус Гиздол“ с драматично 3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица. След страхотно първо полувреме, в което можеха да водят с повече от двата гола разлика, след почивката „червените“ допуснаха частичен обрат, преди капитанът Бруно Жордао да се отчете с решителен победен гол след топовен изстрел от далечна дистанция.

ЦСКА отиде в третия по сила евротурнир, след като загуби плейофа за влизане в Лига Европа от гръцкия ОФИ Крит. Преди това отборът отстрани Карабах и Макаби Тел Авив.

Гиздол беше категоричен на пресконференцията си преди мача, че двубоят започва от 0:0 и макар и Монако да е фаворит, отборът му ще се раздаде максимално.

„Смятам, че това е голямо предизвикателство. Ще се изправим срещу един от основните отбори в Европа. Знам какво качество постигат. Мачът ще е труден, но ние знаем шансовете си и очакваме мача с нетърпение“, сподели германският специалист, за когото това ще е домакински дебют начело на „армейците“, както и такъв в Европа.

Той обаче няма да може да разчита на най-добрия защитник на отбора Жан-Филип Гбамен, който не успя да се възстанови за двубоя. Заради травмата той пропусна и гостуването на ЦСКА 1948.

Любопитно е да се отбележи, че Монако е загубил всичките си три визити в България.

Тимът от Княжеството започна много силно този сезон във френската Лига 1, където след шест кръга е на върха с 14 точки. Една от победите беше повече от впечатляваща – с 2:1 като гост срещу шампиона и европейски клубен първенец Пари Сен Жермен.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анималс Винаги Верни

    3 3 Отговор
    Нямаме търпение. ЦСКА е единствения евробоец и ще размаже тия франсета на митичния национален стадион. Всеки купил от ценните хартийки ще изживее магическа вечер

    Коментиран от #2

    08:16 15.10.2026

  • 2 Левски 1914

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Анималс Винаги Верни":

    Това МЕНТЕ не е цска, цска ФАЛИРА преди 10 години.

    08:20 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове