ЦСКА започва в основната фаза на Лига на конференциите с домакинство на Монако

ЦСКА ще започне участието си в основната фаза на турнира Лига на конференциите с домакинство на френския Монако. Срещата на Националния стадион „Васил Левски“ е от 19:45 часа, а на трибуните се очакват над 20 000 привърженици на столичани.

„Червените“ започнаха ерата „Маркус Гиздол“ с драматично 3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица. След страхотно първо полувреме, в което можеха да водят с повече от двата гола разлика, след почивката „червените“ допуснаха частичен обрат, преди капитанът Бруно Жордао да се отчете с решителен победен гол след топовен изстрел от далечна дистанция.

ЦСКА отиде в третия по сила евротурнир, след като загуби плейофа за влизане в Лига Европа от гръцкия ОФИ Крит. Преди това отборът отстрани Карабах и Макаби Тел Авив.

Гиздол беше категоричен на пресконференцията си преди мача, че двубоят започва от 0:0 и макар и Монако да е фаворит, отборът му ще се раздаде максимално.

„Смятам, че това е голямо предизвикателство. Ще се изправим срещу един от основните отбори в Европа. Знам какво качество постигат. Мачът ще е труден, но ние знаем шансовете си и очакваме мача с нетърпение“, сподели германският специалист, за когото това ще е домакински дебют начело на „армейците“, както и такъв в Европа.

Той обаче няма да може да разчита на най-добрия защитник на отбора Жан-Филип Гбамен, който не успя да се възстанови за двубоя. Заради травмата той пропусна и гостуването на ЦСКА 1948.

Любопитно е да се отбележи, че Монако е загубил всичките си три визити в България.

Тимът от Княжеството започна много силно този сезон във френската Лига 1, където след шест кръга е на върха с 14 точки. Една от победите беше повече от впечатляваща – с 2:1 като гост срещу шампиона и европейски клубен първенец Пари Сен Жермен.