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Днес започва същинската част от битките в основната фаза на Лигата на конференциите

Днес започва същинската част от битките в основната фаза на Лигата на конференциите

15 Октомври, 2026 09:15 536 0

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Турнирът стартира ударно с някои доста интересни сблъсъци и с българско участи

Днес започва същинската част от битките в основната фаза на Лигата на конференциите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес започва същинската част от битките в основната фаза на Лигата на конференциите. Турнирът стартира ударно с някои доста интересни сблъсъци и с българско участие. Очакват ни изключително интригуващи двубои по терените в Европа, като фокусът на българските фенове без съмнение е насочен към столицата.

За българските фенове най-голямо внимание привлича домакинството на ЦСКА срещу френския Монако. Мачът от първия кръг ще се изиграе на националния стадион "Васил Левски" от 19:45 часа. Българският тим влиза в двубоя след победа с 3:2 срещу ЦСКА 1948 в първенството, като се намира в серия от добри резултати у дома. От своя страна, Монако, воден от Филипе Луис, пристига в София след равенство 2:2 срещу Тулуза в Лига 1. Френският тим е един от фаворитите в турнира и ще търис задължителни три точки, но "червените" ще направят всичко възможно да объркат сметките им.

Друг любопитен сблъсък противопоставя Панатинайкос и Борац (Баня Лука). И двата тима имаха срещи с български отбори, преди да стигнат дотук, така че ще следим с интерес представянето им.

Интерес буди и гостуването на Цървена звезда на швейцарския Лугано. В състава на сръбския гранд попада и българският състезател Кристиян Балов, който се надява на добри минути и силно представяне на европейската сцена.

Без съмнение един от най-интригуващите и звучни сблъсъци в този първи кръг е между хърватския Хайдук (Сплит) и нидерландския гигант Аякс. Атмосферата в Сплит обещава да бъде гореща, а гостите от Амстердам ще търсят ранен успех в турнира.

Един от основните фаворити в турнира — италианският Аталанта, излиза срещу кипърския Пафос. Бергамаските влизат в мача след победа с 3:1 срещу Венеция в Серия А и преследват задължителни три точки пред своите фенове.

Английският Брайтън също има сериозни амбиции в турнира и ще се стреми да започне силно с убедително домакинство срещу литовския Кауно Жалгирис.


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