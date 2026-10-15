Септември води преговори Александър Томаш

Септември ще се опита да вземе за старши треньор бившия наставник на ЦСКА Александър Томаш. Специалистът вече е провел разговор с ръководството на столичния тим.

Септември остана без старши треньор, след като португалецът Шимао Фрейташ подаде оставка, която ръководството на клуба е приело.

Фрейташ напуска след домакинската загуба с 2:3 от Дунав Русе, дошла след обрат от 2:0.

Сега Септември иска да ангажира за нов наставник Томаш, като се очаква да има развитие в следващите дни.