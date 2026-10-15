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Септември води преговори Александър Томаш

Септември води преговори Александър Томаш

15 Октомври, 2026 10:29 322 1

  • александър томаш-
  • футбол-
  • септември

Септември остана без старши треньор, след като португалецът Шимао Фрейташ подаде оставка, която ръководството на клуба е приело

Септември води преговори Александър Томаш - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Септември ще се опита да вземе за старши треньор бившия наставник на ЦСКА Александър Томаш. Специалистът вече е провел разговор с ръководството на столичния тим.

Септември остана без старши треньор, след като португалецът Шимао Фрейташ подаде оставка, която ръководството на клуба е приело.

Фрейташ напуска след домакинската загуба с 2:3 от Дунав Русе, дошла след обрат от 2:0.

Сега Септември иска да ангажира за нов наставник Томаш, като се очаква да има развитие в следващите дни.


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  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Септември към ЦСКА имат повече общо с ЦСКА, с онези фалирали го и прекръщавали на ФК Лупи - пребоядисаните. Казвам го като цскар, който никога не е бил друг.

    10:40 15.10.2026

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