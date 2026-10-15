Играл и в двата отбора: Левски е като Аякс, веднъж феновете ни спряха насред магистралата

Сьорд Арс е перфектният събеседник преди мача между НЕК Ниймеген и Левски от основната фаза на Лига Европа. Причината - той е играл и в двата отбора. Нападателят даде интервю специално за "ForzaNEC", в което разкри своите очаквания за тазвечершния мач.

„Странно е, че аз съм единственият футболист, играл и за двата отбора, а сега те трябва да се изправят един срещу друг. За мен това определено е интересен двубой, който очаквам с нетърпение. Все още имам връзка с Левски, особено защото в момента треньор на отбора е Хулио Веласкес", започна Арс.

„Не можеш да изградиш много силна връзка с един клуб само за шест месеца, но въпреки това периодът беше много приятен и специален. В крайна сметка бях обвързан с клуба с договор за около две години и половина. Преди около година и половина, по време на зимната пауза, отново посетих Левски. Отборът беше на лагер в Турция, а аз бях там по работа, свързана със скаутинг", призна нидерландецът.

„Левски е нещо като Аякс на България. По традиция това е един от най-големите и най-успешните клубове в страната. В миналото Левски и ЦСКА бяха двата големи отбора, които решаваха помежду си кой ще стане шампион. През последните години към тях се присъедини и Лудогорец. Това е клуб с изключително страстни фенове. По мое време играехме на стар стадион - истински типичен стадион от Източния блок. Левски е клуб с много характер“, каза още той.

„Гостуването на Левски не беше особено приятно преживяване за повечето съперници. Привържениците бяха доста известни с репутацията си и имаха голямо влияние и вътре в клуба. Веднъж се случи така, че фенове спряха клубния ни автобус насред магистралата. Треньорът и спортният директор трябваше да слязат и феновете поискаха обяснение от тях. В Нидерландия съм свикнал понякога фенове да чакат автобуса на отбора пред стадиона. Но когато те спрат насред магистралата, все пак започваш да се оглеждаш и да се питаш: „Какво се случва тук?“, спомни си Арс.

„В момента Левски е сравнително физически силен отбор, но същевременно умее да играе добър футбол. Обикновено футболистите предпочитат да изграждат атаките си постепенно от защитата. Знам, че Хулио Веласкес умее добре да се адаптира към съперниците и към начина им на игра. Правеше го още по времето си във Фортуна Ситард. НЕК пресира много високо. Не мисля, че Левски ще се постави в затруднено положение, като постоянно се опитва да изгражда атаките си с къси подавания от защитата. Очаквам сравнително бързо да премине към по-директен стил на игра и да търси по-бързо пътя към предни позиции", заяви той.

„Мисля, че ако НЕК играе на обичайното си ниво, би трябвало да бъде по-добрият отбор. Но ако Левски излезе с добър тактически план, НЕК трябва да внимава да не попадне в капана. Левски разполага с няколко технични и опасни футболисти в предни позиции. Дясното крило е бързо, а и нападателят е сравнително скоростен. Така че отборът разполага със сериозно качество в атака. Ако НЕК отбележи ранен гол, мачът може да се превърне в лесна вечер за домакините. Но очаквам двубоят да бъде физически тежък“, споделя Арс.

„Оценявам шансовете приблизително на 60 към 40 в полза на НЕК. Когато играе у дома, НЕК определено е фаворит за мен. Ще запазя неутралитет, но, разбира се, сърцето ми е повече с НЕК, отколкото с Левски“, завърши нидерландецът.