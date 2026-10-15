Кюстендил открива обновения стадион „Осогово“ с футболни легенди и богата спортна програма

Кюстендил се подготвя за значимо събитие в спортния живот на града. На 17 октомври, събота, от 18:00 часа ще бъде открит официално модернизираният стадион „Осогово“. Организаторите предвиждат празникът да обхване целия ден, като програмата ще предложи разнообразни спортни прояви, представяне на младите футболни таланти и демонстративни мачове с участието на емблематични имена от българския футбол.

Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов отправи покана към жителите на града и всички гости да станат част от тържеството. За посетителите ще бъдат осигурени входове откъм улиците „Юрий Гагарин“ и „Свети Мина“, откъдето те ще могат да достигнат до спортния комплекс и да се включат в празничните прояви.

Началото на програмата ще бъде поставено още в 13:00 часа с мащабно лекоатлетическо състезание. Очаква се в него да се включат повече от 200 деца, които ще имат възможност да покажат своите умения на обновеното спортно съоръжение.

В 17:30 часа вниманието ще бъде насочено към детско-юношеската школа на ФК „Кюстендил“. На стадиона ще бъдат представени всички възрастови формации на клуба, които са важна част от развитието на футбола в региона и подготовката на бъдещите състезатели.

Кулминацията на деня ще настъпи в 18:00 часа с официалната церемония по откриването на обновения „Осогово“. След нея публиката ще има възможност да наблюдава приятелски футболни срещи между ветераните на Кюстендил, Марек и ЦСКА. Покана за участие е била отправена и към бившите футболисти на Левски, но натоварената им програма и поредицата от мачове няма да им позволят да се присъединят към събитието.

Празникът ще събере и редица известни личности от българския спорт. Сред специалните гости ще бъдат футболните легенди Красимир Балъков и Емил Костадинов, както и бивши състезатели на кюстендилски отбори, участвали в елитната „А“ футболна група. Сред поканените са още председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, Петър Стоянов, който ръководи парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, както и представители на ръководствата на Българския футболен съюз и Българската федерация по лека атлетика.

Кметът Огнян Атанасов определи откриването като специален момент за Кюстендил и изрази увереност, че обновеният стадион ще се превърне във водещ спортен център за Югозападна България. Той призова гражданите да присъстват на тържеството и заедно да отбележат завършването на важен етап от развитието на местната спортна инфраструктура.

По думите на градоначалника първите два етапа от реконструкцията на стадион „Осогово“ вече са изцяло завършени. Извършените дейности обхващат основни подобрения, които ще осигурят по-добри условия както за спортистите, така и за зрителите.

Сред реализираните проекти са изграждането на нова ограда около целия спортен комплекс, полагането на ново тревно покритие на футболния терен и монтирането на нови седалки за публиката. Поставено е и модерно осветление, което отговаря на изискванията за провеждане на срещи от професионалния футбол.

Сериозно внимание е отделено и на леката атлетика. На стадиона е изградена нова писта с осем основни коридора и допълнителен коридор за загряване. Така съоръжението ще може да приема състезания и тренировки при съвременни условия.

Към обновената инфраструктура е добавено и комбинирано спомагателно игрище, предназначено за хвърляне на чук, диск и гюле. Освен за лекоатлетически занимания, теренът ще може да се използва и за тренировъчната дейност на децата от футболната школа, което създава допълнителни възможности за развитието на младите спортисти.

До момента вложените средства в модернизацията възлизат на приблизително 3,5 милиона евро с включен ДДС. Предстои да започне и третият етап от проекта, чиято стойност е 8,5 милиона евро.

С обновяването на „Осогово“ Кюстендил прави важна стъпка към създаването на по-добра спортна среда и привличането на повече състезания и прояви. Официалното откриване на 17 октомври ще бъде не само повод за празник, но и възможност да бъдат показани резултатите от вложените усилия за модернизирането на един от ключовите спортни комплекси в региона.