Спортът по ТВ в петък (16 октомври)

Резултати от Лига на конференциите

Всички резултати от Лига на конференциите днес - 15 октомври, 1-ви кръг: Лугано - Цървена звезда 3:2 Хайдук Сплит - Аякс 2:1 Гент - АГФ Орхус 1:0 ...