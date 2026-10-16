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Спортът по ТВ в петък (16 октомври)

Спортът по ТВ в петък (16 октомври)

16 Октомври, 2026 06:15 696 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (16 октомври) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1

09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

11.25 Колоездене: Енеко тур, трети етап, жени Евроспорт 1

11.55 Колоездене на писта: Световен шампионат в Шанхай, трети ден Евроспорт 2

13.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1

15.20 Колоездене: Енеко тур, трети етап, мъже Евроспорт 1

19.00 Янтра – Локомотив (Пд) Диема спорт

19.30 Холщайн – Херта Диема спорт 3

19.30 Енерги – Нюрнберг Нова спорт

21.15 Баскетбол, Панатинайкос – Апоел (ТА) МАХ Спорт 2

21.30 Леганес – Кордоба МАХ Спорт 1

21.30 Айнтрахт – Кьолн Диема спорт 3

21.30 Баскетбол, Барселона – Олимпиакос МАХ One

21.45 Фрозиноне – Сасуоло МАХ Спорт 3

21.45 Льо Ман – Тулуза Нова спорт

22.00 Депортиво – Леванте МАХ Спорт 4

22.00 Бърнли – Уулвърхемптън Диема спорт 2

04.00 НХЛ, Колорадо – Питсбърг МАХ Спорт 2


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