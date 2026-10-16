Спортът по ТВ в петък (16 октомври)

09.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
11.25 Колоездене: Енеко тур, трети етап, жени Евроспорт 1
11.55 Колоездене на писта: Световен шампионат в Шанхай, трети ден Евроспорт 2
13.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
15.20 Колоездене: Енеко тур, трети етап, мъже Евроспорт 1
19.00 Янтра – Локомотив (Пд) Диема спорт
19.30 Холщайн – Херта Диема спорт 3
19.30 Енерги – Нюрнберг Нова спорт
21.15 Баскетбол, Панатинайкос – Апоел (ТА) МАХ Спорт 2
21.30 Леганес – Кордоба МАХ Спорт 1
21.30 Айнтрахт – Кьолн Диема спорт 3
21.30 Баскетбол, Барселона – Олимпиакос МАХ One
21.45 Фрозиноне – Сасуоло МАХ Спорт 3
21.45 Льо Ман – Тулуза Нова спорт
22.00 Депортиво – Леванте МАХ Спорт 4
22.00 Бърнли – Уулвърхемптън Диема спорт 2
04.00 НХЛ, Колорадо – Питсбърг МАХ Спорт 2
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