Капитанът на Левски: Вуцов направи много силен мач, отиваме за победа в Пилзен

Капитанът на Левски Кристиан Димитров коментира равенството 1:1 с НЕК Неймеген в среща от груповата фаза на Лига Европа.

"Направихме много добър мач, силен двубой, изпълнихме указанията на треньора. Стояхме добре физически и тактически. Можехме да вкараме втори гол в края, но не успяхме. Закономерно равенство", заяви капитанът на Левски.

$Приехме в края играта в нашата половина. Бяхме добре запознати с противниковия отбор на НЕК, атакуват с 6-7 футболисти наказателното ни поле и трябваше да реагираме. Целият отбор стои зад Светльо Вуцов, направи много силен мач, въпреки грешката. Видяхте сами как реагира след грешката, продължихме да следваме нашия план с изграждане от него. Отиваме за победа в Пилзен", добави Кристиан Димитров.