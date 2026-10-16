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Капитанът на Левски: Вуцов направи много силен мач, отиваме за победа в Пилзен

Капитанът на Левски: Вуцов направи много силен мач, отиваме за победа в Пилзен

16 Октомври, 2026 06:45 942 0

  • левски-
  • кристиан димитров-
  • лига европа-
  • нек ниймеген

Стояхме добре физически и тактически

Капитанът на Левски: Вуцов направи много силен мач, отиваме за победа в Пилзен - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на Левски Кристиан Димитров коментира равенството 1:1 с НЕК Неймеген в среща от груповата фаза на Лига Европа.

"Направихме много добър мач, силен двубой, изпълнихме указанията на треньора. Стояхме добре физически и тактически. Можехме да вкараме втори гол в края, но не успяхме. Закономерно равенство", заяви капитанът на Левски.

$Приехме в края играта в нашата половина. Бяхме добре запознати с противниковия отбор на НЕК, атакуват с 6-7 футболисти наказателното ни поле и трябваше да реагираме. Целият отбор стои зад Светльо Вуцов, направи много силен мач, въпреки грешката. Видяхте сами как реагира след грешката, продължихме да следваме нашия план с изграждане от него. Отиваме за победа в Пилзен", добави Кристиан Димитров.


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