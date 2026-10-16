Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Монако публикува хореографията на ЦСКА

Монако публикува хореографията на ЦСКА

16 Октомври, 2026 07:59 1 632 5

  • хореография-
  • феновете-
  • цска-
  • монако-
  • футбол

“Червените” привърженици изобразиха традиционната размяна на клубни флагчета между капитаните преди европейски мач, а надписът гласеше: „HONOUR HAS NO SUBSTITUTE!“ - „Честта няма заместител!“

Монако публикува хореографията на ЦСКА - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Хореографията на феновете на ЦСКА в двубоя срещу Монако върна спомените за първия сблъсък между двата тима в турнира за КЕШ през 1982 година. “Червените” привърженици изобразиха традиционната размяна на клубни флагчета между капитаните преди европейски мач, а надписът гласеше: „HONOUR HAS NO SUBSTITUTE!“ - „Честта няма заместител!“

Посланието препраща към срещата между Монако и ЦСКА на 15 септември 1982 г. Няколко дни по-рано принцеса Грейс Кели умира вследствие на автомобилна катастрофа. По това време футболистите на българския тим вече са пристигнали в Княжеството за мача. Заради трагедията провеждането на срещата в Монако става невъзможно. Възниква възможност ЦСКА да настоява за служебна победа. Вместо това ръководството на “червените” се съгласява мачът да бъде преместен в Ница.

Тогавашният наставник на “армейците” - легендарният Аспарух Никодимов, категорично се противопоставя на идеята ЦСКА да извлече спортна изгода от трагедията.

Впоследствие 12 147 зрители на „Стад дьо Ре“ в Ница приветстват българския отбор, който играе с жълти фланелки, с аплодисменти и възгласи „Браво, София!“.

Мачът завършва 0:0, а в реванша ЦСКА побеждава с 2:0 след продължения и се класира за 1/8-финалите на турнира, където отпадна от Спортинг (Лисабон) след две равенства.

Веднага след снощния мач от Монако публикуваха снимка на хореографията в официалните си профили в социалните мрежи и отбелязаха, че тя е в памет на първия двубой между двата отбора през 1982 г.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шизофен 1914

    14 3 Отговор
    Подобни новини не ме оставят на спокойствие.
    Идва ми да рецитирам.рецитирам и т.н.
    Години наред не се чуствам добре, като си спомня успехите на ЦСКА

    Коментиран от #2

    08:13 16.10.2026

  • 2 Честен припок

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "Шизофен 1914":

    Аз съм по-зле от теб - заради срама от 7:1 и 7:2, оставих ГГ да закрие ЦСКА и сега припознавам ловешкия Литекс...

    Коментиран от #3, #5

    08:50 16.10.2026

  • 3 Левски 1914

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Честен припок":

    Браво хи хи хи.

    08:57 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аз пък

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Честен припок":

    съм фен на Микре, дето ви налага къде ви хване. И изобщо остана ли селски отбор на света, дето да не ви е направил за смях.

    09:49 16.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове