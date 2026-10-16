Монако публикува хореографията на ЦСКА

Хореографията на феновете на ЦСКА в двубоя срещу Монако върна спомените за първия сблъсък между двата тима в турнира за КЕШ през 1982 година. “Червените” привърженици изобразиха традиционната размяна на клубни флагчета между капитаните преди европейски мач, а надписът гласеше: „HONOUR HAS NO SUBSTITUTE!“ - „Честта няма заместител!“

Посланието препраща към срещата между Монако и ЦСКА на 15 септември 1982 г. Няколко дни по-рано принцеса Грейс Кели умира вследствие на автомобилна катастрофа. По това време футболистите на българския тим вече са пристигнали в Княжеството за мача. Заради трагедията провеждането на срещата в Монако става невъзможно. Възниква възможност ЦСКА да настоява за служебна победа. Вместо това ръководството на “червените” се съгласява мачът да бъде преместен в Ница.

Тогавашният наставник на “армейците” - легендарният Аспарух Никодимов, категорично се противопоставя на идеята ЦСКА да извлече спортна изгода от трагедията.

Впоследствие 12 147 зрители на „Стад дьо Ре“ в Ница приветстват българския отбор, който играе с жълти фланелки, с аплодисменти и възгласи „Браво, София!“.

Мачът завършва 0:0, а в реванша ЦСКА побеждава с 2:0 след продължения и се класира за 1/8-финалите на турнира, където отпадна от Спортинг (Лисабон) след две равенства.

Веднага след снощния мач от Монако публикуваха снимка на хореографията в официалните си профили в социалните мрежи и отбелязаха, че тя е в памет на първия двубой между двата отбора през 1982 г.