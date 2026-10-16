Монако публикува хореографията на ЦСКА

Хореографията на феновете на ЦСКА в двубоя срещу Монако върна спомените за първия сблъсък между двата тима в турнира за КЕШ през 1982 година. “Червените” привърженици изобразиха традиционната размяна на клубни флагчета между капитаните преди европейски мач, а надписът гласеше: „HONOUR HAS NO SUBSTITUTE!“ - „Честта няма заместител!“
Посланието препраща към срещата между Монако и ЦСКА на 15 септември 1982 г. Няколко дни по-рано принцеса Грейс Кели умира вследствие на автомобилна катастрофа. По това време футболистите на българския тим вече са пристигнали в Княжеството за мача. Заради трагедията провеждането на срещата в Монако става невъзможно. Възниква възможност ЦСКА да настоява за служебна победа. Вместо това ръководството на “червените” се съгласява мачът да бъде преместен в Ница.
Тогавашният наставник на “армейците” - легендарният Аспарух Никодимов, категорично се противопоставя на идеята ЦСКА да извлече спортна изгода от трагедията.
Впоследствие 12 147 зрители на „Стад дьо Ре“ в Ница приветстват българския отбор, който играе с жълти фланелки, с аплодисменти и възгласи „Браво, София!“.
Мачът завършва 0:0, а в реванша ЦСКА побеждава с 2:0 след продължения и се класира за 1/8-финалите на турнира, където отпадна от Спортинг (Лисабон) след две равенства.
Веднага след снощния мач от Монако публикуваха снимка на хореографията в официалните си профили в социалните мрежи и отбелязаха, че тя е в памет на първия двубой между двата отбора през 1982 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шизофен 1914
Идва ми да рецитирам.рецитирам и т.н.
Години наред не се чуствам добре, като си спомня успехите на ЦСКА
Коментиран от #2
08:13 16.10.2026
2 Честен припок
До коментар #1 от "Шизофен 1914":Аз съм по-зле от теб - заради срама от 7:1 и 7:2, оставих ГГ да закрие ЦСКА и сега припознавам ловешкия Литекс...
Коментиран от #3, #5
08:50 16.10.2026
3 Левски 1914
До коментар #2 от "Честен припок":Браво хи хи хи.
08:57 16.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Аз пък
До коментар #2 от "Честен припок":съм фен на Микре, дето ви налага къде ви хване. И изобщо остана ли селски отбор на света, дето да не ви е направил за смях.
09:49 16.10.2026