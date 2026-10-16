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Капитанът на ЦСКА сподели какво му казал съдията за неотсъдената дузпа

Капитанът на ЦСКА сподели какво му казал съдията за неотсъдената дузпа

16 Октомври, 2026 09:01 1 447 9

  • цска-
  • бруно жордао-
  • футбол-
  • монако-
  • съдия-
  • дузпа

Трудно решение, което не може да променим, заяви Бруно Жордао

Капитанът на ЦСКА сподели какво му казал съдията за неотсъдената дузпа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао не скри разочарованието си от загубата с 1:2 от Монако в мач от първия кръг на основната фаза в Лигата на конференциите.

„Създадохме много положения, а в тези мачове, ако не вкараш, а дадеш възможности на противника, ще страдаш. Създадохме много възможности, пресирахме високо, опитахме да сме активни, но не успяхме да вкараме повече от един гол“, започна португалският халф след двубоя на Националния стадион „Васил Левски“.

Той коментира дискусионната ситуация, при която не бе отсъдена дузпа за ЦСКА: „Съдията каза, че няма фал. Трудно решение, което не може да променим, щом е решил така“.

„В първия момент ми каза да изчакам, защото ВАР преглежда ситуацията. След това ми каза, че ВАР е потвърдил решението му, че няма фал“, разкри Бруно Жордао.

Относно превключването от мачове в Европа към такива в България, той каза: „Ние сме най-големият отбор в България, затова трябва да подхождаме сериозно към всеки мач, без значение дали е в Европа, или в България, без значение от нивото на съперника. Трябва да изиграем отговорно мача срещу Несебър“.Разгледай карти

„Те бяха невероятни от първата до последната минута. Дадоха ни страхотна подкрепа. Опитахме да дадем всичко от себе си, мисля, че го направихме. Вкарахме гол, опитахме да изравним, но не успяхме. Искам още веднъж да им благодаря за подкрепата“, завърши халфът, обръщайки се към феновете на ЦСКА.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    3 6 Отговор
    Литекс най големия отбор в България, тоя се е объркал нещо.

    Коментиран от #2, #3, #4

    09:25 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хамрун

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Стават грешки.Объркват се хората.
    Дори и лекарите допускат грешки в лечението и пациента страда дълго.

    Коментиран от #5, #7

    09:37 16.10.2026

  • 5 Левски 1914

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хамрун":

    Точно така, само Етрополе.

    09:41 16.10.2026

  • 6 Гришата

    1 0 Отговор
    Ами не можахме да купим съдията ,и тъй де

    09:46 16.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Левски 1914

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Шизофен 1914":

    Има и по зле от мен , например тези дето припознаха Литекс.

    09:53 16.10.2026

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