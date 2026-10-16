Куриозен момент на пресконференцията след мача НЕК - Левски (ВИДЕО)

Пресконференцията на старши треньора на НЕК Ниймеген Дик Шрьодер след равенството с Левски в основната фаза на Лига Европа беше белязана от куриозен момент.

Докато наставникът отговаряше на въпросите на журналистите, в залата се появи мишка, която бе забелязана от наставника.

Гризачът започна да се катери по стената, предизвиквайки смях сред хората в залата и превръщайки пресконференцията в необичайна сцена след двубоя между двата отбора.

🐁 https://t.co/z4X6VnYqNc — ESPN NL (@ESPNnl) October 15, 2026