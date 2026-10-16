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Куриозен момент на пресконференцията след мача НЕК - Левски (ВИДЕО)

Куриозен момент на пресконференцията след мача НЕК - Левски (ВИДЕО)

16 Октомври, 2026 11:30 575 0

  • нек ниймеген-
  • дик шрьодер-
  • левски-
  • футбол

Докато наставникът отговаряше на въпросите на журналистите, в залата се появи мишка, която бе забелязана от наставника

Куриозен момент на пресконференцията след мача НЕК - Левски (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пресконференцията на старши треньора на НЕК Ниймеген Дик Шрьодер след равенството с Левски в основната фаза на Лига Европа беше белязана от куриозен момент.

Докато наставникът отговаряше на въпросите на журналистите, в залата се появи мишка, която бе забелязана от наставника.

Гризачът започна да се катери по стената, предизвиквайки смях сред хората в залата и превръщайки пресконференцията в необичайна сцена след двубоя между двата отбора.


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