Куриозен момент на пресконференцията след мача НЕК - Левски (ВИДЕО)

Пресконференцията на старши треньора на НЕК Ниймеген Дик Шрьодер след равенството с Левски в основната фаза на Лига Европа беше белязана от куриозен момент.
Докато наставникът отговаряше на въпросите на журналистите, в залата се появи мишка, която бе забелязана от наставника.
Гризачът започна да се катери по стената, предизвиквайки смях сред хората в залата и превръщайки пресконференцията в необичайна сцена след двубоя между двата отбора.
🐁 https://t.co/z4X6VnYqNc— ESPN NL (@ESPNnl) October 15, 2026
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