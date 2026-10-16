Сръбски тенисист отнесе 24 години наказание за уреждане на мачове

Международната агенция за тенис интегритет (ITIA) наложи изключително тежко наказание на сръбския тенисист Стефан Миличевич. 29-годишният състезател бе със спрени състезателни права за рекордните 24 години заради мащабно участие в схеми за манипулиране на резултати от двубои.

В допълнение към суровата дисквалификация, която практически слага пълен край на кариерата му, сръбският тенисист е глобен и със сумата от 53 000 паунда.

Най-високото класиране в кариерата на Миличевич е 1338-о място в световната ранглиста на ATP, постигнато през 2014 година. Разследването срещу него обаче разкрива системни нарушения на Антикорупционната програма в тениса:

- Манипулиране на мачове: Той е признат за виновен в уреждането на общо шест двубоя, като в пет от тях е участвал лично на корта.

- Опити за нови манипулации: В периода между 2022 и 2024 година сръбският състезател е направил опити да фалшифицира изхода на още шест срещи.

- Вербуване на колеги: От ITIA съобщават, че Миличевич е бил обвинен и в активно привличане (или опити за вербуване) на други професионални тенисисти към изградена от него „корумпирана мрежа“.

Драстичната продължителност на санкцията от близо четвърт век е следствие не само от броя на извършените нарушения, но и от категоричния отказ на Миличевич да оказва каквото и да е съдействие или сътрудничество на разследващите органи по време на процеса.