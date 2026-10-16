Новини
Спорт »
Тенис »
Сръбски тенисист отнесе 24 години наказание за уреждане на мачове

Сръбски тенисист отнесе 24 години наказание за уреждане на мачове

16 Октомври, 2026 17:19 371 0

  • тенис-
  • стефан миличевич-
  • itia-
  • уреден мач-
  • черно тото-
  • сърбия-
  • наказание-
  • корупция в спорта

Шeст уредени мача и опити за корупционна мрежа

Сръбски тенисист отнесе 24 години наказание за уреждане на мачове - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Международната агенция за тенис интегритет (ITIA) наложи изключително тежко наказание на сръбския тенисист Стефан Миличевич. 29-годишният състезател бе със спрени състезателни права за рекордните 24 години заради мащабно участие в схеми за манипулиране на резултати от двубои.

В допълнение към суровата дисквалификация, която практически слага пълен край на кариерата му, сръбският тенисист е глобен и със сумата от 53 000 паунда.

Най-високото класиране в кариерата на Миличевич е 1338-о място в световната ранглиста на ATP, постигнато през 2014 година. Разследването срещу него обаче разкрива системни нарушения на Антикорупционната програма в тениса:

- Манипулиране на мачове: Той е признат за виновен в уреждането на общо шест двубоя, като в пет от тях е участвал лично на корта.

- Опити за нови манипулации: В периода между 2022 и 2024 година сръбският състезател е направил опити да фалшифицира изхода на още шест срещи.

- Вербуване на колеги: От ITIA съобщават, че Миличевич е бил обвинен и в активно привличане (или опити за вербуване) на други професионални тенисисти към изградена от него „корумпирана мрежа“.

Драстичната продължителност на санкцията от близо четвърт век е следствие не само от броя на извършените нарушения, но и от категоричния отказ на Миличевич да оказва каквото и да е съдействие или сътрудничество на разследващите органи по време на процеса.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове