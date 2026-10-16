Даниил Медведев надделя над Томи Пол и е на полуфинал в Шанхай

Шампионът от 2019 година Даниил Медведев продължава силното си представяне на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай (Китай). За втора поредна година 30-годишният руснак си извоюва място сред най-добрите четирима в надпреварата на твърда настилка след оспорвана трисетова победа над американския тенисист Томи Пол.

Поставеният под номер 5 в схемата Медведев пречупи 15-ия поставен Пол с 6:3, 1:6, 6:3 след два часа и осем минути битка на корта.

Първата част започна с превес за руснака. Ключов се оказа шестият гейм, в който при преднина от 3:2 Медведев спаси цели седем брейкбола, за да затвърди пробива си. При 5:3 той осъществи нов брейк и затвори сета в своя полза.

Във втория сет Томи Пол пое пълната инициатива, изваждайки съперника си от ритъм. След ранен пробив за американца Медведев намали изоставането си до 1:2, но последва серия от четири поредни гейма в полза на Пол, който безапелационно изравни сетовете.

В решаващата трета част опитът на Медведев си каза думата. Той нанесе ранен удар с пробив още в първия гейм, а в края на срещата взе подаването на съперника си за втори път, с което подпечата крайната си победа.

В битка за място на големия финал Даниил Медведев ще се изправи срещу сензацията в турнира – 20-годишния испански талант Рафаел Ходар.