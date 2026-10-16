Жълти кръгове по пътищата: какво означават за шофьорите

Жълти и неоновозелени кръгове се появиха по улици в Германия и Австрия, включително в Дюселдорф, Берлин, Карлсруе и Вилах. Маркировката е част от мерки за успокояване на трафика и повишаване на вниманието, но не е официален пътен знак. Това означава, че самите кръгове не въвеждат ново ограничение на скоростта и не са основание за санкция.

Идеята е яркият цвят и необичайната форма да променят начина, по който водачът възприема улицата. В някои участъци кръговете са съчетани с боларди, саксии и други елементи, които визуално или физически стесняват платното. Така шофьорите трябва да намалят скоростта и да проявяват по-голямо внимание, без да се поставят допълнителни забранителни знаци.

Какви са резултатите в Австрия

Във Вилах жълтите кръгове са нанесени по 2,4-километров участък в жилищен район, по който са отчетени около 3000 автомобила за 24 часа. Проектът струва 14 500 евро и е проследяван от Кураториума за пътна безопасност.

„Цветното оформление на пътя води до по-ниска скорост и по-висока концентрация“, заявява Клаус Робач от организацията. По данни, цитирани от австрийската обществена медия ORF, при подобни проекти във Виена и Грац скоростта е намаляла с 2-3 км/ч. Отчитано е и по-съществено ограничаване на най-високите скорости.

Местните власти във Вилах разглеждат възможност мярката да бъде разширена към други части на града, ако резултатите от тестовия участък се потвърдят.

Какво трябва да правят водачите

Жълтите кръгове не отменят ограниченията, светофарите, предимството или останалата пътна маркировка. Водачите трябва да се съобразяват с официалните знаци и с конкретната пътна обстановка. Ако кръговете са комбинирани с боларди или други препятствия, преминаването трябва да става с повишено внимание и с достатъчно странично разстояние.

Мярката няма единни правила, валидни за всички европейски държави. „За жълтите точки няма ясни правила, които да са закрепени в закон“, казва Патрик Бошиц, ръководител на правната консултация на ÖAMTC в Каринтия. По думите му това може да доведе до объркване за водачите, които не познават района.

Затова при среща с такава маркировка шофьорът не трябва да търси специално разрешение или забрана, свързана с цвета. Практическото значение е сигнал за повишено внимание и по-ниска скорост, докато правно задължителни остават само действащите пътни знаци, маркировка и ограничения.

Източници: focus.de, kaernten.orf.at, swr3.de