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Джена Бишъп взе реванш от Лиз Кармуш и грабна титлата на PFL в категория „муха“

Джена Бишъп взе реванш от Лиз Кармуш и грабна титлата на PFL в категория „муха“

17 Октомври, 2026 14:25 326 0

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Следващо предизвикателство: Сблъсък с Дакота Дичева

Джена Бишъп взе реванш от Лиз Кармуш и грабна титлата на PFL в категория „муха“ - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Джена Бишъп постигна най-големия успех в кариерата си, вземайки сладък реванш срещу Лиз Кармуш в залата „Уинтръст Арена“ по време на галавечерта PFL Чикаго. В залог беше вакантният пояс в категория „муха“ при жените. Въпреки че бе определена за аутсайдер срещу 42-годишната ветеранка, която я нокаутира през изминалата година, Бишъп демонстрира воля и изкова драматичен триумф с единодушно съдийско решение.

Срещата започна трудно за Бишъп. В първия рунд Кармуш пласира тежки попадения, разклати сериозно своята съперничка и бе близо до това да приключи двубоя рано. Бишъп обаче устоя на натиска.

Още във втората част силите на Кармуш започнаха видимо да изчерпват – знак за тежкото сваляне на килограми преди галата. В третия рунд Бишъп пое пълен контрол, установи позиция зад гърба на опонентката си и я подложи на серия от опити за задушаващ захват.

Четвъртият рунд обаче донесе нов обрат, след като умората връхлетя и Бишъп. Кармуш се възползва, блокира опит за събаряне, зае горна позиция и нанесе сериозни поражения на съперничката.

В шампионския пети рунд Кармуш изглеждаше по-свежа и тръгна устремно напред, но допусна ключова грешка. Приленена от импулса си, ветеранката действа невнимателно и позволи на Бишъп да пласира перфектно премерено събаряне. Новата шампионка отново установи пълен контрол от гърба и прекара по-голямата част от оставащото време в опити да приключи двубоя. Въпреки че Кармуш не позволи да бъде предадена, тя така и не успя да се измъкне от хватката до последния съдийски сигнал.

Съдии край октагона единодушно отредиха победата на Джена Бишъп, връчвайки ѝ за първи път шампионския пояс на PFL.

Веднага след обявяването на резултата, в клетката влезе британската звезда Дакота Дичева. Дичева, която победи Бишъп с технически нокаут през 2024 година, бе потвърдена като следващата претендентка за титлата. Очаква се големият реванш между двете да се състои през следващата година.



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