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Къде се намира най-дългият мост в света с дължина 165 км

Къде се намира най-дългият мост в света с дължина 165 км

17 Октомври, 2026 01:30 597 3

  • най-дългият мост-
  • китай-
  • даньян-куншански виадукт-
  • високоскоростна железница

Даньян-Куншанският виадукт в Китай е част от високоскоростната линия Пекин–Шанхай и достига 164,8 километра

Къде се намира най-дългият мост в света с дължина 165 км - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-дългият мост в света се намира в Китай. Даньян-Куншанският виадукт е изграден в провинция Дзянсу и се простира на 164,8 километра – дължина, която често се закръгля до 165 километра. Съоръжението свързва районите около градовете Даньян и Куншан и е част от високоскоростната железопътна линия Пекин–Шанхай.

„Даньян-Куншанският виадукт е дълъг 164 километра“, посочва Книгата на рекордите „Гинес“, която признава съоръжението за най-дългия мост в света. Разликата между посочените 164 и 164,8 километра идва от начина на закръгляне, а не от различие в самия рекорд.

Железопътен мост над равнината

Даньян-Куншанският мост не е класически висящ мост, прехвърлен над един голям воден басейн. Той представлява дълъг железопътен виадукт, издигнат над ниската и гъсто населена равнина в делтата на река Яндзъ. По трасето има канали, реки, езера, пътища и земеделски земи, а високата конструкция позволява на железопътната линия да преминава през терена без множество пресичания на едно ниво.

По моста се движат високоскоростни влакове по линията между Пекин и Шанхай. Той е открит за движение на 30 юни 2011 г., заедно с високоскоростната железопътна връзка между двата китайски мегаполиса.

Китай доминира сред най-дългите мостове

Рекордът на Даньян-Куншанския виадукт е свързан с общата дължина на съоръжението, а не с дължината на един основен отвор или с разстоянието, което мостът преминава над вода. Именно затова сред най-дългите мостове в света преобладават железопътни виадукти, изградени върху равнинни територии.

Според „Гинес“ второто място заема виадуктът Ланфан–Цинсян, също в Китай, с дължина 114 километра. Така двете водещи позиции в класацията са за съоръжения, изградени като част от китайската високоскоростна железопътна мрежа.

Източници: guinnessworldrecords.com, theguardian.com


Китай
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