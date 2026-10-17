Къде се намира най-дългият мост в света с дължина 165 км

Най-дългият мост в света се намира в Китай. Даньян-Куншанският виадукт е изграден в провинция Дзянсу и се простира на 164,8 километра – дължина, която често се закръгля до 165 километра. Съоръжението свързва районите около градовете Даньян и Куншан и е част от високоскоростната железопътна линия Пекин–Шанхай.
„Даньян-Куншанският виадукт е дълъг 164 километра“, посочва Книгата на рекордите „Гинес“, която признава съоръжението за най-дългия мост в света. Разликата между посочените 164 и 164,8 километра идва от начина на закръгляне, а не от различие в самия рекорд.
Железопътен мост над равнината
Даньян-Куншанският мост не е класически висящ мост, прехвърлен над един голям воден басейн. Той представлява дълъг железопътен виадукт, издигнат над ниската и гъсто населена равнина в делтата на река Яндзъ. По трасето има канали, реки, езера, пътища и земеделски земи, а високата конструкция позволява на железопътната линия да преминава през терена без множество пресичания на едно ниво.
По моста се движат високоскоростни влакове по линията между Пекин и Шанхай. Той е открит за движение на 30 юни 2011 г., заедно с високоскоростната железопътна връзка между двата китайски мегаполиса.
Китай доминира сред най-дългите мостове
Рекордът на Даньян-Куншанския виадукт е свързан с общата дължина на съоръжението, а не с дължината на един основен отвор или с разстоянието, което мостът преминава над вода. Именно затова сред най-дългите мостове в света преобладават железопътни виадукти, изградени върху равнинни територии.
Според „Гинес“ второто място заема виадуктът Ланфан–Цинсян, също в Китай, с дължина 114 километра. Така двете водещи позиции в класацията са за съоръжения, изградени като част от китайската високоскоростна железопътна мрежа.
Източници: guinnessworldrecords.com, theguardian.com
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