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Рио Фърдинанд предизвика спор с обида към фен на Манчестър Юнайтед
  Тема: Известни личности

Рио Фърдинанд предизвика спор с обида към фен на Манчестър Юнайтед

17 Октомври, 2026 15:50 354 0

  • рио фърдинанд-
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Бившият защитник отговори на критика в Instagram с коментар за физическите характеристики на създателя на съдържание Saeed TV

Рио Фърдинанд предизвика спор с обида към фен на Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Рио Фърдинанд предизвика остра реакция в социалните мрежи, след като отговори на критика към ръководството на Манчестър Юнайтед с обиден коментар за физическите характеристики на създателя на съдържание Saeed TV. Бившият защитник на клуба беше обвинен от част от феновете в подигравка с теглото и външния вид на своя опонент.

Поводът беше публикация на Фърдинанд в Instagram, към която той добави снимка с Майкъл Карик и думи на треньора на Манчестър Юнайтед: „Това не е за мен. Манчестър Юнайтед е много по-голям от всеки отделен човек – по-голям от мен, от всеки играч и от всеки друг, който работи в клуба.“

Под публикацията Saeed TV написа: „Спри да дрънкаш и критикувай собствениците!“ Фърдинанд му отговори: „Спри да дрънкаш и си вдигни гърдите, задъхваш се, докато пишеш!“ Коментарът бързо предизвика спор за границите на поведението на бивши футболисти и публични личности в социалните мрежи.

В последващо видео Saeed TV определи реакцията на Фърдинанд като неподходяща за човек, който е пример за много хора. „Ти си възрастен мъж и това е отговорът, който избираш да дадеш в социалните мрежи. Имаш деца, които те гледат. Ти си модел за подражание за много хора по света, а се държиш по този начин. Това е напълно неудобно“, заяви той.

Saeed TV добави, че подобни думи не го засягат лично, тъй като е преживял множество нападки онлайн, включително расистки обиди. Според него Фърдинанд е предпочел да го атакува лично, вместо да отговори на въпросите за собствениците на Манчестър Юнайтед.

„За мен това, че те потърсих за отговорност, а ти прибегна до това, казва всичко за теб“, заяви Saeed TV.

Размяната на реплики дойде в момент на засилени критики към ръководството на Манчестър Юнайтед. След поражението с 0:2 от Атлетико Мадрид Лисандро Мартинес заяви, че очаква по-големи инвестиции и по-силен състав. Аржентинският защитник каза, че клубът трябва да направи повече, за да може отборът да се конкурира с водещите тимове.

Майкъл Карик, който беше посочен в публикацията на Фърдинанд, продължава да води Манчестър Юнайтед като постоянен старши треньор. Договорът му е до 2028 година.

Реакциите на феновете към коментара на Фърдинанд са разделени. Част от тях го определиха като „недопустим личен удар“, докато други посочиха, че Saeed TV първи е използвал неуважителен тон, като е призовал бившия футболист „да спре да дрънка“. Самият Фърдинанд не е публикувал отделно извинение или допълнително обяснение по спора.

Източници: dailymail.com, theguardian.com, skysports.com


Великобритания
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