СЛУЧАЯТ „ИВА МИХАЙЛОВА“ ЕСКАЛИРА: Мицкоски заплашва да постави въпроса пред НАТО и ЕС, медиите в Скопие атакуват България

Случаят с Ива Михайлова продължава да заема значително място в медийното и политическото пространство на Северна Македония. В последните публикации акцентът постепенно се измества от обстоятелствата около напускането на страната към отношенията със София, възможността за екстрадиция и отговорността на институциите в Скопие.

Най-новият акцент е изявлението на премиера Християн Мицкоски в интервю за телевизия 21, излъчено вечерта на 15 октомври и отразено от „360 степени“ след полунощ на 16 октомври. Той обяви, че казусът ще бъде поставен пред партньорите на Северна Македония в НАТО и Европейския съюз, като отправи остри критики към България.

Мицкоски: Ще поставим случая пред НАТО и ЕС

Според публикацията на „360 степени“ Мицкоски заявява, че Северна Македония ще обсъди случая с международните си партньори, тъй като според него България рискува да се превърне в убежище за хора, срещу които се водят съдебни производства.

„Не бих искал да вярвам, че сегашното политическо ръководство на нашия източен съсед ще бъде алиби за хора, срещу които се водят наказателни производства, да получават български паспорти и да бягат през нелегални гранични пунктове“, заявява Мицкоски.

Той твърди, че обстоятелствата около напускането на Михайлова и пристигането ѝ в България все още се разследват от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония. Премиерът отново отхвърля твърденията, че тя и адвокатът ѝ са преминали през редовен граничен пункт.

Мицкоски заявява още, че очаква Михайлова и баща ѝ да се изправят пред правосъдието. По отношение на бащата става дума за отделен случай, по който в Северна Македония има влязла в сила присъда.

В Скопие случаят се превръща в дипломатически спор

Медиите в Северна Македония вече разглеждат казуса не само като съдебен случай, но и като проблем за двустранните отношения.

Още на 13 октомври Министерството на външните работи на Северна Македония извика българския посланик Желязко Радуков. На срещата била изразена позиция, че начинът, по който Михайлова е била посрещната в София, включително съобщенията за приемането ѝ на високо равнище, представлява провокация и подкопава доверието между двете държави.

Скопие обяви също, че ще информира европейските институции и Съвета на Европа за случая.

Междувременно българските власти посочиха правните ограничения пред евентуалната екстрадиция на Михайлова, която притежава българско и северномакедонско гражданство. Българското Министерство на вътрешните работи се позова на разпоредби от Конституцията и Европейската конвенция за екстрадиция, които позволяват отказ за предаване на собствен гражданин при определени условия.

Към момента на публикуваните съобщения няма информация за издадена червена бюлетина на Интерпол за Михайлова.

Медиите в Скопие: от въпросите за границата до обвиненията срещу София

В част от публикациите се засилва критичният тон към България. Изданието „Плусинфо“ например представя реакциите на български политически фигури като нова вълна от националистическа реторика и поставя акцент върху изказванията срещу северномакедонските власти и идентичността на македонците.

Изданието отразява и призивите на български политически формации за отказ от екстрадиция и за замразяване на разговорите за европейската интеграция на Северна Македония.

Същевременно не всички медийни материали се ограничават до дипломатическата конфронтация. „Слободен печат“ публикува на 15 октомври анкета сред граждани с въпроси кой носи отговорност за напускането на Михайлова и дали случаят може допълнително да влоши отношенията между двете държави. Изданието поставя във фокуса и въпроса дали някой е съдействал за напускането ѝ.

Опозицията и управляващите спорят за политическите последици

Случаят вече е част от вътрешнополитическия дебат в Северна Македония.

Опозиционният Социалдемократически съюз на Македония отправи обвинения към правителството, поставяйки под съмнение независимостта на съдебната система и твърдейки, че законите не се прилагат еднакво за всички. От опозицията се появиха и твърдения за възможни неофициални договорки между София и Скопие — версия, която не е доказана.

Вицепремиерът Александър Николоски отхвърли наличието на политическа договореност с България за предаването на Михайлова. В интервю за телевизия Канал 5 той заяви, че твърденията на опозицията не отговарят на истината, и постави случая в контекста на предстоящите президентски избори в България.

Николоски посочи, че разследването трябва да установи дали има участие на български институции в напускането на страната. По този въпрос обаче към момента няма публично представени доказателства за подобно участие.

Какво е известно за правния казус?

Ива Михайлова е подсъдима в Северна Македония по дело за пътнотранспортно произшествие със смъртен случай, станало през октомври 2025 г. Тя е сред пострадалите при катастрофата, но срещу нея се води производство във връзка с обстоятелствата около инцидента. Вината ѝ не е установена с влязла в сила присъда.

По време на съдебното производство паспортите ѝ са били иззети и е била наложена забрана за напускане на страната. След пристигането ѝ в България съдът в Кочани е определил 30-дневно задържане, а северномакедонските власти са предприели действия за международното ѝ издирване.

Михайлова обясни публично, че е заминала за България заради влошеното си здравословно състояние и необходимостта от лечение. Преди това съдебните инстанции в Северна Македония са отказали исканията за връщане на документите ѝ с цел лечение в България.