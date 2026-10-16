Европейските медии похвалиха ЦСКА и Левски

Въпреки че не спечелиха своите мачове, ЦСКА и Левски получиха позитивни оценки в европейските медии след двубоите си от клубните турнири. ЦСКА загуби с 1:2 от Монако в София, а Левски завърши 1:1 като гост на НЕК Ниймеген.

ЦСКА затрудни Монако след почивката

Испанският вестник AS определи срещата като „много трудна“ за Монако. Френският тим поведе рано чрез Парис Брунер, а Ансу Фати удвои преднината преди почивката. След това обаче ЦСКА промени поведението си и започна да поставя съперника под сериозен натиск.

AS отбеляза, че домакините са заслужавали гол още преди паузата, а високата им преса е затруднила изнасянето на топката от страна на Монако. ЦСКА стигна до попадение чрез Жоел Звартс през второто полувреме и до края запази интригата.

„Това е голяма победа“, заяви треньорът на Монако Филипе Луиш, цитиран от Monaco Life. Медията определи успеха като важен старт на европейската кампания и подчерта, че тимът е издържал в трудна атмосфера при гостуването си в София.

За Ансу Фати мачът има и лично значение. Испанецът се завърна сред титулярите и отбеляза първия си гол за Монако след продължителен период извън състава. Според AS попадението му е дало спокойствие на френския отбор в момент, когато ЦСКА е започнал да увеличава натиска.

Левски остави добро впечатление в Ниймеген

Нидерландската медия NOS обърна внимание на силното начало на НЕК и на атмосферата на стадион „Де Гоферт“. Домакините атакуваха агресивно, а ентусиазмът им се пренесе и върху трибуните. Въпреки това Левски успя да поведе чрез Рейналдо и да постави НЕК в ситуация да наваксва.

NOS посочи, че нидерландският отбор е създал няколко добри положения, но Левски е бил по-ефективен при своите възможности. След почивката НЕК засили натиска, но вратарят Светослав Вуцов се намеси решаващо на няколко пъти.

Според Goal НЕК е бил по-добрият отбор в големи периоди от мача, но Левски е показал организация и опасност при контраатаките. Изданието открои и ключовата роля на Вуцов, който е предотвратил възможен втори гол за домакините в заключителните минути.

Равенството донесе на Левски първа точка в основната фаза на Лига Европа. В следващия кръг, на 22 октомври, българският отбор ще гостува на Виктория Пилзен. В същия ден ЦСКА ще играе като гост на Нордшеланд в Лигата на конференциите.