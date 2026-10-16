Новини
Спорт »
Световен футбол »
Дани Карвахал за изненадата „Хетафе“: Мотивацията, ролята на Бордалас и завръщането у дома

Дани Карвахал за изненадата „Хетафе“: Мотивацията, ролята на Бордалас и завръщането у дома

16 Октомври, 2026 19:37 369 0

  • дани карвахал-
  • хетафе-
  • реал мадрид-
  • хосе бордалас-
  • ла лига-
  • трансфери-
  • испански футбол

Договорът му с Реал Мадрид изтече през изминалото лято

Дани Карвахал за изненадата „Хетафе“: Мотивацията, ролята на Бордалас и завръщането у дома - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Опитният десен защитник Дани Карвахал коментира изненадващия си трансфер в Хетафе, след като на 13 октомври клубът от мадридското предградие официално обяви подписването на едногодишен договор с 34-годишния ветеран. Преминаването на бившия капитан на Реал Мадрид премина през сериозни перипетии, след като Ла Лига първоначално се противопостави на регистрацията заради необичайно ниското възнаграждение в контракта му.

В интервю пред испанското издание Marca Карвахал разкри мотивите зад избора си да продължи кариерата си именно в Хетафе:

„Това ще бъде изключително положително преживяване. Проектът наистина ме мотивира – състезанието е в моето ДНК. Тук съм си у дома, в Мадрид, където съм израснал. Всичко си дойде на мястото: мога да помогна с опита си, със стила си на игра и с цялостния си принос към отбора. Не знам дали крайните цели ще бъдат постигнати, но работим в тази посока. Трябва да приемаме нещата ден за ден и да сме спокойни – убеден съм, че взех най-доброто решение.“

Шесткратният шампион в Шампионската лига отдаде специални заслуги на старши треньора Хосе Бордалас, определяйки го като основен фактор за трансфера:

„Разговаряхме надълго и обсъдихме какво очакваме от отбора. Бордалас е специалист, който умее да извлича пълния максимум от своите състезатели. Изключително много харесвам това – споделяме общия манталитет на непримиримост и борба, така че няма да имам абсолютно никакви проблеми с него.“

Договорът на Карвахал с Реал Мадрид изтече през изминалото лято, поставяйки край на един от най-успешните периоди за десен бранител в историята на футболния гранд. Престоят му на „Сантяго Бернабеу“ остава белязан от завоюването на цели 4 титли от Ла Лига и 6 трофея от Шампионската лига. В кариерата си десният бек има и един изключително успешен сезон с екипа на германския Байер (Леверкузен).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове