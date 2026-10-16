Дани Карвахал за изненадата „Хетафе“: Мотивацията, ролята на Бордалас и завръщането у дома

Опитният десен защитник Дани Карвахал коментира изненадващия си трансфер в Хетафе, след като на 13 октомври клубът от мадридското предградие официално обяви подписването на едногодишен договор с 34-годишния ветеран. Преминаването на бившия капитан на Реал Мадрид премина през сериозни перипетии, след като Ла Лига първоначално се противопостави на регистрацията заради необичайно ниското възнаграждение в контракта му.

В интервю пред испанското издание Marca Карвахал разкри мотивите зад избора си да продължи кариерата си именно в Хетафе:

„Това ще бъде изключително положително преживяване. Проектът наистина ме мотивира – състезанието е в моето ДНК. Тук съм си у дома, в Мадрид, където съм израснал. Всичко си дойде на мястото: мога да помогна с опита си, със стила си на игра и с цялостния си принос към отбора. Не знам дали крайните цели ще бъдат постигнати, но работим в тази посока. Трябва да приемаме нещата ден за ден и да сме спокойни – убеден съм, че взех най-доброто решение.“

Шесткратният шампион в Шампионската лига отдаде специални заслуги на старши треньора Хосе Бордалас, определяйки го като основен фактор за трансфера:

„Разговаряхме надълго и обсъдихме какво очакваме от отбора. Бордалас е специалист, който умее да извлича пълния максимум от своите състезатели. Изключително много харесвам това – споделяме общия манталитет на непримиримост и борба, така че няма да имам абсолютно никакви проблеми с него.“

Договорът на Карвахал с Реал Мадрид изтече през изминалото лято, поставяйки край на един от най-успешните периоди за десен бранител в историята на футболния гранд. Престоят му на „Сантяго Бернабеу“ остава белязан от завоюването на цели 4 титли от Ла Лига и 6 трофея от Шампионската лига. В кариерата си десният бек има и един изключително успешен сезон с екипа на германския Байер (Леверкузен).