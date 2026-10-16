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Володимир Зеленски: Сделката за руски дизел само ще финансира войната на Путин
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Сделката за руски дизел само ще финансира войната на Путин

16 Октомври, 2026 20:26 915 47

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  • донбас-
  • крим

Украинският президент заяви, че договорката на Доналд Тръмп и Владимир Путин ще донесе допълнителни приходи на Москва

Володимир Зеленски: Сделката за руски дизел само ще финансира войната на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува споразумението на американския президент Доналд Тръмп с руския държавен глава Владимир Путин за доставки на руски дизел за световните пазари. Според Зеленски договорката ще донесе допълнителни приходи на Москва, които могат да бъдат използвани за финансиране на войната срещу Украйна.

„Сега виждаме как средствата ще започнат да се връщат в Русия чрез сделката за дизела“, заяви Зеленски пред журналисти в кулоарите на срещата на върха на лидерите на ЕС в Брюксел.

Украинският президент добави, че сделката няма да е достатъчна, за да компенсира последиците за световните пазари от затварянето на Ормузкия проток. По думите му тя обаче ще осигури средства „директно в джоба на Путин“, с които да бъде финансирана войната.

Спор за ударите по енергийната инфраструктура

Тръмп обяви, че Украйна и Русия са се договорили да не атакуват енергийните си съоръжения. Американският президент свърза поскъпването на енергията с украинските удари по руски рафинерии, като посочи и предстоящите междинни избори в САЩ през ноември.

Междувременно Украйна нанесе удар по руска петролна рафинерия, след като Зеленски заяви, че Киев се отказва от обявеното от Тръмп енергийно примирие. Американският президент обвини украинския държавен глава, че действията му повишават световните цени на петрола.

„Всичко, което прави той, е да повишава световните цени на петрола. Според мен това е позор“, каза Тръмп пред телевизия „Нюзмакс“.

Споразумението за руския дизел предизвика недоволство в Украйна и сред европейските ѝ съюзници. Киев възразява срещу възможността приходите от енергийния износ да подпомогнат руските военни действия, докато Москва продължава атаките срещу украински цели.

Проблеми със „Старшийилд“

Зеленски съобщи още, че работата на сателитната система „Старшийилд“ на американската компания „СпейсЕкс“ все още не е напълно възстановена. Системата се използва за военни операции, а прекъсванията затрудняват и противодействието на руските дронове, които атакуват украински градове далеч от фронтовата линия.

По думите на украинския президент Европа няма готова алтернатива на системата „Старлинк“. Това оставя Киев зависим от американската сателитна инфраструктура в момент на засилен спор с Вашингтон за условията на енергийното примирие и за доставките на руски дизел.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    9 1 Отговор
    Айде бе ,каза Катето Евро.

    20:27 16.10.2026

  • 2 кой руски дизел?

    6 11 Отговор
    Русия внася дизел от Южна Корея.

    20:27 16.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Ами ЕС да не купува дизел от Тръмп.

    20:27 16.10.2026

  • 4 Пич

    17 4 Отговор
    Много яко, а Зелю...!?
    Не се коси бе, иди в Москва, само от Путин не си дрънчил пари!!!

    20:31 16.10.2026

  • 5 Баце,

    14 5 Отговор
    Даже инфантилния идиoт тръмп вече поумня и даде рЕзко задна и сега се чуди как да се изсули от санкциите срещу Русия които сам наложи. И вече го раздава пръв приятел на Путин. Сега, верно си е, че тръмп е инфантилен идиот който се преобува във въздуха по десетина пъти на ден, но дори той усеща, че банкета свършва и идва кръчмаря със сметката и големия кривак за неплатежоспособни клиенти.

    20:33 16.10.2026

  • 6 хе хе

    4 14 Отговор
    Въоръжените сили на Украйна разшириха ударите си по енергийната промишленост на Русия, като се прехвърлиха от нефтопреработвателни заводи към газови предприятия. Днес те за първи път атакуваха завода за стабилизация на кондензат "В.С.Черномирдин" в Ханти-Мансийския окръг. Той се намира на 2350 километра от границата с Украйна.

    Губернаторът на региона Руслан Кухарук съобщи за нападение с дрон срещу „промишлен“ обект в Сургутски район на Ханти-Мансийския автономен окръг: „Възникнал е пожар. На място работят екипи на спешните служби. Специалисти в момента оценяват мащаба и характера на щетите.“

    20:33 16.10.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    16 11 Отговор
    Абе защо никъде не срещам какво каза ТръНп за ZE🤔
    Нашите медии и списвачите не са ли чули 🤔

    Коментиран от #8

    20:33 16.10.2026

  • 8 Баце,

    10 11 Отговор

    До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":

    Още няма опорки от посолствоТО.

    20:35 16.10.2026

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    16 11 Отговор
    Тръмп:
    "Зеленски е циркаджия и е основната пречка пред мира в Украйна! Той не е от добрите, с които трябва да работим!"🤔🤔🤔

    Коментиран от #12

    20:38 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 нали

    9 9 Отговор

    До коментар #9 от "🦉🦉🦉🦉":

    Москва толкова се размириса, че подари Лукойл на Тръмп за да я спасява от Украйна.

    20:44 16.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анонимен

    5 8 Отговор
    Зелката хапе ръката която го храни.И Чичо Дончо му каза че е е време да си ходи.

    20:47 16.10.2026

  • 16 Коментар

    8 10 Отговор
    Сделката за дизел е капка в морето и ако Украйна запали още няколко рафинерии... бункерния диктатор ще трябва да плаща неустойка на Тръмп и САЩ. 😁
    САЩ изнася всеки месец около 4 милиона тона дизел и руския изобщо не им трябва.

    Коментиран от #17, #28

    20:47 16.10.2026

  • 17 🦉🦉🦉🦉

    9 3 Отговор

    До коментар #16 от "Коментар":

    А колко КРАДАТ от Венецуела, Ирак, Сирия, Либия....🤔🤔❓

    Коментиран от #20

    20:51 16.10.2026

  • 18 Диплодок

    5 1 Отговор
    Най добре да стоим настрана,освен ако не искаме да сме си самостоятелни,с наша си велика политика

    20:51 16.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 🦉🦉🦉🦉

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "🦉🦉🦉🦉":

    Упс, той петролът там е американски.😉
    Просто кладенците са на грешното място😉

    20:52 16.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Скандално !

    9 4 Отговор
    Зеленски разказа играта на цяла Европа! Дизел 2,5€, а беше 0,80€. Най-долнокачествените картофи в Алди 8,50€, а бяха 3€. Всичко е 3 пъти по-скъпо. Няма пари за фермерите и образованието. Хората протестират, а полицията бие и арестува ДЕЦА! Стига сте давали пари на тая Украйна! Не се трае вече!

    Коментиран от #31

    21:04 16.10.2026

  • 27 Конспиратор

    2 6 Отговор
    В критични моменти рижия подава ръка на руския си колега и стопира контра офанзива на украинците, понеже евентуален провал на ОВО би довел до разпад на руската федерация на национални държавици и тотална хегемония на Китай над тях и над азиатския континент, което е неприемливо за интересите на САЩ..

    Коментиран от #35

    21:04 16.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Чичо Доню

    6 0 Отговор
    Волдеморе казах ти да се махаш. Ще пазарувам още и още, че да се махнеш

    21:08 16.10.2026

  • 30 Джелатина

    7 3 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    Абе смазали сме му въжето на Зеленски ,очакваме само решение от по горно ново .

    21:08 16.10.2026

  • 31 петрол

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Скандално !":

    За цената на дизела се сърди на оператора в ормузкия проток, впрочем няма достоен държавен ръководител, който да отстъпи доброволно територии на агресор.

    Коментиран от #32, #44, #46

    21:08 16.10.2026

  • 32 Скандално!

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "петрол":

    Не е само дизелът! Храната поскъпна тройно. Чантичка картофи стана 8,50€, а беше 3€!

    21:15 16.10.2026

  • 33 Казанлъшкия

    4 1 Отговор
    Цяла Европа ги издържаме тия не.благодарници.

    21:15 16.10.2026

  • 34 де го чукаш, де се пука...

    0 4 Отговор
    Е то нали точно това е целта, да се финансира войната и дори не се прави опит за прикриване? В прав текст се твърди, че Зеленски е единствената причина за високите цени на дизела. Както Путин, така и Тръмп виждат в лицето на ЕС сериозен нов както политически, така и икономически конкурент. Целта и на двамата е да не допуснат да се стабилизира, а ако успеят да го разрушат още по добре. Следващия ход е да си поделят света. Европа за Путин, а Америка и Гренландия за Тръмп. Сега остава и Тихия океан да бъде кръстен Тръмп океан, а Атлантическия Путин. Е нито единия, нито другия ще успее да се наложи над целия свят, дори и да се съюзят официално, но ще създадат много проблеми на останалия свят докато ги отстрани от пътя си. Дано не се наложи, но може да се стигне дори до безпринципни коалиции, между ЕС, Индия и Китай също както СССР и САЩ през ВСВ, но на никого няма да позволят да доминира над целия свят.

    21:16 16.10.2026

  • 35 Казанлъшкия

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Конспиратор":

    Ква контраофанзива,бре? Събуди се от сън. Крие се погромът на украинската армия и натовците.

    Коментиран от #38

    21:17 16.10.2026

  • 36 ами

    4 2 Отговор
    Руснаците поне си продават петрола, а наглеца Зеленски само обикаля проси и рекетира, къде кого свари срещу едни голи обещания, а понякога и толкова няма. Колко стотин милиарда му дадоха ей така на този корумпиран наглец?

    21:17 16.10.2026

  • 37 Скандално!

    3 1 Отговор
    За две чантички храна давам толкова пари, с колкото преди пълнех колата догоре! Спасете ни от Украйна и Зеленски! Това е зов за помощ!

    21:17 16.10.2026

  • 38 за месец

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Казанлъшкия":

    Възстановени 100 кв.км. от завладяната територия в Донбас. А руския нов дата център е поразен, рафинерии - половината също.

    Коментиран от #40, #43

    21:20 16.10.2026

  • 39 Горски

    2 1 Отговор
    Тръмп трябва да е доста наивен щом е очаквал, че Зеленски ще се придържа към някакви договорености. Всички виждаме че адските му апетити загробват Европа, но там очевидно ни ръководят хора с проблемно психическо здраве. Съединените щати обаче се отдръпнаха и сега искат да компенсират загубите си. Първият когото ще санкционират очевидно ще е Зеленски. Поживем, увидим. Че,кой друг да бъде основен губещ? Така е,защото от десетина години в ЕС "царуват" некадърници и крадци. Евро либерал нацистите,начело с гинеколожката баба урсула и онова същество Калас, докараха Европа до икономически колапс.Първо баба Меркел докара разни маймуни от всякъде,после се лансира т.н. "зелена сделка" (по-голямо малоумие светът не познава),дойде КОВИДА, и ЕС отново показа, че е неадекватен и за капак ни се стовари войната в Украйна. Вярно, че последното на дойде неочаквано, а се подготвяше от външните разузнавания на Париж, Берлин и Лондон 12 години. Да, ама сметките и предвижданията на тия разузнавания излезнаха криви.

    Коментиран от #42

    21:25 16.10.2026

  • 40 Яндекс

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "за месец":

    Има капитализация по-голяма от цяла България. Само си пропиляваме парите в Украйна. Цените в ЕС вече са тройни!

    21:25 16.10.2026

  • 41 Добро утро

    0 0 Отговор
    Разбира се

    21:29 16.10.2026

  • 42 нали

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Горски":

    3 часа след като Тръмп обяви енергийната сделка, Москва удари Тец 3 в Киев. Какво точно да спазва Зеленски?

    21:30 16.10.2026

  • 43 Заедно с регионалните

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "за месец":

    Малки рафинерии, Русия има над 400. И 100 да запали Украйна, ремонтират ги и продължават производството. В Украйна вече нищо не работи. Електричество, вода, канализация, промишленост, транспорт, всичко е Хитлер капут!

    21:32 16.10.2026

  • 44 🦉🦉🦉🦉

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "петрол":

    Впрочем, ако визираш ZE - то той НИТО е достоен, НИТО е държавен, НИТО е ръководител❗

    Коментиран от #45

    21:36 16.10.2026

  • 45 мада

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "🦉🦉🦉🦉":

    Само дето вече пета година удържа Вторая в мире

    21:38 16.10.2026

  • 46 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "петрол":

    Не е ръководител- защото НЕ той ръководи нещата❗ Справка Би.Джи хем взе един милион, хем нареди на ZE да спре преговорите❗
    Не е държавен- защото няма държава У...йна❗
    Не е достоен- защото дойде на власт с обещанието да спре войната❗

    Коментиран от #47

    21:39 16.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

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