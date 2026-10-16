Володимир Зеленски: Сделката за руски дизел само ще финансира войната на Путин

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува споразумението на американския президент Доналд Тръмп с руския държавен глава Владимир Путин за доставки на руски дизел за световните пазари. Според Зеленски договорката ще донесе допълнителни приходи на Москва, които могат да бъдат използвани за финансиране на войната срещу Украйна.
„Сега виждаме как средствата ще започнат да се връщат в Русия чрез сделката за дизела“, заяви Зеленски пред журналисти в кулоарите на срещата на върха на лидерите на ЕС в Брюксел.
Украинският президент добави, че сделката няма да е достатъчна, за да компенсира последиците за световните пазари от затварянето на Ормузкия проток. По думите му тя обаче ще осигури средства „директно в джоба на Путин“, с които да бъде финансирана войната.
Спор за ударите по енергийната инфраструктура
Тръмп обяви, че Украйна и Русия са се договорили да не атакуват енергийните си съоръжения. Американският президент свърза поскъпването на енергията с украинските удари по руски рафинерии, като посочи и предстоящите междинни избори в САЩ през ноември.
Междувременно Украйна нанесе удар по руска петролна рафинерия, след като Зеленски заяви, че Киев се отказва от обявеното от Тръмп енергийно примирие. Американският президент обвини украинския държавен глава, че действията му повишават световните цени на петрола.„Всичко, което прави той, е да повишава световните цени на петрола. Според мен това е позор“, каза Тръмп пред телевизия „Нюзмакс“.
Споразумението за руския дизел предизвика недоволство в Украйна и сред европейските ѝ съюзници. Киев възразява срещу възможността приходите от енергийния износ да подпомогнат руските военни действия, докато Москва продължава атаките срещу украински цели.
Проблеми със „Старшийилд“
Зеленски съобщи още, че работата на сателитната система „Старшийилд“ на американската компания „СпейсЕкс“ все още не е напълно възстановена. Системата се използва за военни операции, а прекъсванията затрудняват и противодействието на руските дронове, които атакуват украински градове далеч от фронтовата линия.
По думите на украинския президент Европа няма готова алтернатива на системата „Старлинк“. Това оставя Киев зависим от американската сателитна инфраструктура в момент на засилен спор с Вашингтон за условията на енергийното примирие и за доставките на руски дизел.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новичок
20:27 16.10.2026
2 кой руски дизел?
20:27 16.10.2026
3 Последния Софиянец
20:27 16.10.2026
4 Пич
Не се коси бе, иди в Москва, само от Путин не си дрънчил пари!!!
20:31 16.10.2026
5 Баце,
20:33 16.10.2026
6 хе хе
Губернаторът на региона Руслан Кухарук съобщи за нападение с дрон срещу „промишлен“ обект в Сургутски район на Ханти-Мансийския автономен окръг: „Възникнал е пожар. На място работят екипи на спешните служби. Специалисти в момента оценяват мащаба и характера на щетите.“
20:33 16.10.2026
7 🦉🦉🦉🦉
Нашите медии и списвачите не са ли чули 🤔
Коментиран от #8
20:33 16.10.2026
8 Баце,
До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":Още няма опорки от посолствоТО.
20:35 16.10.2026
9 🦉🦉🦉🦉
"Зеленски е циркаджия и е основната пречка пред мира в Украйна! Той не е от добрите, с които трябва да работим!"🤔🤔🤔
Коментиран от #12
20:38 16.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 нали
До коментар #9 от "🦉🦉🦉🦉":Москва толкова се размириса, че подари Лукойл на Тръмп за да я спасява от Украйна.
20:44 16.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Анонимен
20:47 16.10.2026
16 Коментар
САЩ изнася всеки месец около 4 милиона тона дизел и руския изобщо не им трябва.
Коментиран от #17, #28
20:47 16.10.2026
17 🦉🦉🦉🦉
До коментар #16 от "Коментар":А колко КРАДАТ от Венецуела, Ирак, Сирия, Либия....🤔🤔❓
Коментиран от #20
20:51 16.10.2026
18 Диплодок
20:51 16.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 🦉🦉🦉🦉
До коментар #17 от "🦉🦉🦉🦉":Упс, той петролът там е американски.😉
Просто кладенците са на грешното място😉
20:52 16.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
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26 Скандално !
Коментиран от #31
21:04 16.10.2026
27 Конспиратор
Коментиран от #35
21:04 16.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Чичо Доню
21:08 16.10.2026
30 Джелатина
До коментар #25 от "стоян георгиев":Абе смазали сме му въжето на Зеленски ,очакваме само решение от по горно ново .
21:08 16.10.2026
31 петрол
До коментар #26 от "Скандално !":За цената на дизела се сърди на оператора в ормузкия проток, впрочем няма достоен държавен ръководител, който да отстъпи доброволно територии на агресор.
Коментиран от #32, #44, #46
21:08 16.10.2026
32 Скандално!
До коментар #31 от "петрол":Не е само дизелът! Храната поскъпна тройно. Чантичка картофи стана 8,50€, а беше 3€!
21:15 16.10.2026
33 Казанлъшкия
21:15 16.10.2026
34 де го чукаш, де се пука...
21:16 16.10.2026
35 Казанлъшкия
До коментар #27 от "Конспиратор":Ква контраофанзива,бре? Събуди се от сън. Крие се погромът на украинската армия и натовците.
Коментиран от #38
21:17 16.10.2026
36 ами
21:17 16.10.2026
37 Скандално!
21:17 16.10.2026
38 за месец
До коментар #35 от "Казанлъшкия":Възстановени 100 кв.км. от завладяната територия в Донбас. А руския нов дата център е поразен, рафинерии - половината също.
Коментиран от #40, #43
21:20 16.10.2026
39 Горски
Коментиран от #42
21:25 16.10.2026
40 Яндекс
До коментар #38 от "за месец":Има капитализация по-голяма от цяла България. Само си пропиляваме парите в Украйна. Цените в ЕС вече са тройни!
21:25 16.10.2026
41 Добро утро
21:29 16.10.2026
42 нали
До коментар #39 от "Горски":3 часа след като Тръмп обяви енергийната сделка, Москва удари Тец 3 в Киев. Какво точно да спазва Зеленски?
21:30 16.10.2026
43 Заедно с регионалните
До коментар #38 от "за месец":Малки рафинерии, Русия има над 400. И 100 да запали Украйна, ремонтират ги и продължават производството. В Украйна вече нищо не работи. Електричество, вода, канализация, промишленост, транспорт, всичко е Хитлер капут!
21:32 16.10.2026
44 🦉🦉🦉🦉
До коментар #31 от "петрол":Впрочем, ако визираш ZE - то той НИТО е достоен, НИТО е държавен, НИТО е ръководител❗
Коментиран от #45
21:36 16.10.2026
45 мада
До коментар #44 от "🦉🦉🦉🦉":Само дето вече пета година удържа Вторая в мире
21:38 16.10.2026
46 🦉🦉🦉🦉
До коментар #31 от "петрол":Не е ръководител- защото НЕ той ръководи нещата❗ Справка Би.Джи хем взе един милион, хем нареди на ZE да спре преговорите❗
Не е държавен- защото няма държава У...йна❗
Не е достоен- защото дойде на власт с обещанието да спре войната❗
Коментиран от #47
21:39 16.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.