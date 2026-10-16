Володимир Зеленски: Сделката за руски дизел само ще финансира войната на Путин

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува споразумението на американския президент Доналд Тръмп с руския държавен глава Владимир Путин за доставки на руски дизел за световните пазари. Според Зеленски договорката ще донесе допълнителни приходи на Москва, които могат да бъдат използвани за финансиране на войната срещу Украйна.

„Сега виждаме как средствата ще започнат да се връщат в Русия чрез сделката за дизела“, заяви Зеленски пред журналисти в кулоарите на срещата на върха на лидерите на ЕС в Брюксел.

Украинският президент добави, че сделката няма да е достатъчна, за да компенсира последиците за световните пазари от затварянето на Ормузкия проток. По думите му тя обаче ще осигури средства „директно в джоба на Путин“, с които да бъде финансирана войната.

Спор за ударите по енергийната инфраструктура

Тръмп обяви, че Украйна и Русия са се договорили да не атакуват енергийните си съоръжения. Американският президент свърза поскъпването на енергията с украинските удари по руски рафинерии, като посочи и предстоящите междинни избори в САЩ през ноември.

Междувременно Украйна нанесе удар по руска петролна рафинерия, след като Зеленски заяви, че Киев се отказва от обявеното от Тръмп енергийно примирие. Американският президент обвини украинския държавен глава, че действията му повишават световните цени на петрола.

„Всичко, което прави той, е да повишава световните цени на петрола. Според мен това е позор“, каза Тръмп пред телевизия „Нюзмакс“.

Споразумението за руския дизел предизвика недоволство в Украйна и сред европейските ѝ съюзници. Киев възразява срещу възможността приходите от енергийния износ да подпомогнат руските военни действия, докато Москва продължава атаките срещу украински цели.

Проблеми със „Старшийилд“

Зеленски съобщи още, че работата на сателитната система „Старшийилд“ на американската компания „СпейсЕкс“ все още не е напълно възстановена. Системата се използва за военни операции, а прекъсванията затрудняват и противодействието на руските дронове, които атакуват украински градове далеч от фронтовата линия.

По думите на украинския президент Европа няма готова алтернатива на системата „Старлинк“. Това оставя Киев зависим от американската сателитна инфраструктура в момент на засилен спор с Вашингтон за условията на енергийното примирие и за доставките на руски дизел.

Източници: bta.bg