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Винисиус избухна след наказанието: „Вини винаги се завръща!“

Винисиус избухна след наказанието: „Вини винаги се завръща!“

15 Октомври, 2026 17:27 452 3

  • винисиус жуниор-
  • реал мадрид-
  • шампионска лига-
  • ла лига

Звездата на Реал Мадрид беше наказан за четири срещи в Ла Лига

Винисиус избухна след наказанието: „Вини винаги се завръща!“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Винисиус Жуниор отново попадна във фокуса на вниманието, след като получи тежка санкция в испанското първенство. Звездата на Реал Мадрид беше наказан за четири срещи в Ла Лига заради червения картон, който получи в неделния двубой срещу Виляреал. Бразилецът коментира ситуацията пред медиите след драматичния успех на „кралския клуб“ над Рома с 4:3 в Шампионската лига.

Мадридчани сътвориха впечатляващ обрат в Рим, след като до 82-ата минута изоставаха с 1:3. В заключителните минути обаче испанският гранд показа характер и стигна до победата, а Винисиус използва възможността да говори както за наказанието си, така и за представянето си с екипа на Реал.

Бразилският национал изрази недоумението си от решението да бъде наказан за четири мача заради дърпане на съперник за косата. Според него подобна санкция е необичайна, но той заяви, че приема ситуацията, въпреки че не е съгласен с нея.

„Не си спомням друг футболист да е получавал наказание от четири мача за дърпане на противник за косата. Но когато става дума за Вини, е лесно – останалите клубове и пресата ще кажат, че всичко е наред. Така стоят нещата и аз го приемам“, коментира нападателят.

Той засегна и отношението на привържениците, които понякога го посрещат с освирквания. Винисиус призна, че предпочита да усеща подкрепата на публиката, но разбира недоволството на феновете и не иска младите футболисти да бъдат подлагани на подобен натиск.

„Освиркванията не ми помагат. Бих предпочел феновете да ме подкрепят, но ги разбирам – те са платили за билетите си. По-добре е да освиркват мен, отколкото младите играчи“, заяви той.

Крилото направи равносметка на изминалите осем сезона с екипа на Реал Мадрид и припомни трудностите, през които е преминал, откакто пристига в испанската столица като 18-годишен футболист.

В началото на кариерата си при „белите“ бразилецът често беше критикуван заради пропуските си и неспособността да реализира достатъчно попадения. С времето обаче той успя да се утвърди като една от водещите фигури в състава и да натрупа над 100 гола за мадридския клуб.

Винисиус подчерта, че е спечелил множество трофеи с Реал и няма нужда да изброява успехите си, за да докаже какво е постигнал. Нападателят отправи и категорично послание към критиците си, демонстрирайки увереност, че отново ще намери най-добрата си форма.

„Помните, че пристигнах тук на 18 години. Много хора ми се смееха и твърдяха, че не мога да вкарвам голове, а след това отбелязах над 100 попадения за Мадрид. Спечелих много титли с този клуб и няма нужда да ги изброявам. Вини винаги се завръща – запомнете това“, заяви бразилецът.

Въпреки положителния резултат срещу Рома, Винисиус не остана напълно удовлетворен от собственото си представяне. Той призна, че е разочарован от факта, че не успява да показва най-добрата си игра във всеки двубой.

Футболистът обясни и реакцията си при смяната, като подчерта, че желанието му винаги е да остане на терена и да помага на съотборниците си. В същото време той осъзнава, че не може да играе всяка минута от всеки мач.

„Не съм притеснен, но съм ядосан на себе си, защото не показвам най-добрата си версия. Нормално беше да не съм доволен от смяната си. Искам да играя всяка минута и да помагам на отбора, но това невинаги е възможно“, сподели нападателят.

Винисиус обърна внимание и на младите таланти в състава на Реал Мадрид, като изрази подкрепата си за тяхното развитие. Специално признание получи Ендрик, който според бразилеца е оказал сериозно влияние върху развоя на срещата с Рома след появата си в игра.

Нападателят определи младия си съотборник като най-добрия футболист през второто полувреме и изрази надежда, че той ще продължи да надгражда представянето си. Винисиус спомена и Карлос Еспи, като подчерта значението на развитието на младите състезатели за бъдещето на отбора.

Заради наложеното наказание Винисиус ще пропусне следващите четири срещи на Реал Мадрид в испанското първенство. Санкцията обаче не го лишава от възможността да участва в мачовете на отбора в Шампионската лига.

Според посочената програма бразилецът ще може да играе при домакинството на Лайпциг на 21 октомври, както и при гостуването на АЕК на 4 ноември.

В Ла Лига нападателят няма да бъде на разположение за следните двубои:

  • Реал Мадрид – Севиля

  • Барселона – Реал Мадрид

  • Расинг Клуб – Реал Мадрид

  • Валенсия – Реал Мадрид

Очаква се Винисиус да се завърне в състава за домакинството срещу Селта Виго на 21 ноември. Дотогава той ще има възможност да продължи участието си в европейските срещи и да работи върху формата си, докато Реал Мадрид се опитва да запази силните си позиции на всички фронтове.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    Този преди години съм казал, че Реал Мадрид трябва да го изгони. И други проблемни като Рюдигер.

    Коментиран от #3

    17:41 15.10.2026

  • 2 Герги

    1 0 Отговор
    ....................и нито дума че не може да си затвори Голямата уста...

    17:56 15.10.2026

  • 3 Брежнев

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Прав си и двамата са за махане, просто са на двата полюса,Винисиус не спира да ръкомаха и мърмори,докато Рюдигер,прави провокацията и така сладко се усмихва...истимаро...

    17:58 15.10.2026

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