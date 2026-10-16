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Прецедент в Сърбия: Волейболна красавица ще играе за един клуб, а ще бъде директор на най-големия му съперник

Прецедент в Сърбия: Волейболна красавица ще играе за един клуб, а ще бъде директор на най-големия му съперник

16 Октомври, 2026 23:25 459 2

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  • трансфери

Милица Медвед бе официално представена като новия спортен директор на бившия си клуб Единство (Стара Пазова)

Прецедент в Сърбия: Волейболна красавица ще играе за един клуб, а ще бъде директор на най-големия му съперник - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Красивата сръбска волейболистка Милица Медвед предизвика истински фурор и небивал интерес в спортните среди в съседна Сърбия. 24-годишната състезателка, която играе на позицията либеро, осъществи казус, който изключително рядко може да се види в професионалния спорт – тя ще носи екипа на един клуб, докато същевременно заема висш ръководен пост в друг.

Родената през януари 2002 година Медвед започва кариерата си в отбора на Омладинац, след което преминава през Единство (Стара Пазова). Последва период зад океана в САЩ, където се състезава за американския LOVB Madison.

При завръщането си в родината през 2026 година, Милица бе официално представена като новия спортен директор на бившия си клуб Единство (Стара Пазова) – назначение, което бе официално потвърдено от ръководството.

Само броени дни по-късно обаче последва нов шокиращ обрат. Красавицата бе представена и като новото попълнение за ТЕНТ (Обреновац) – най-големия и непримирим съперник на Единство в сръбското волейболно първенство.

Така 24-годишната Медвед ще трябва да балансира между ролята си на активен състезател за ТЕНТ и задачите си като спортен директор на Единство. Нетипичната ситуация постави пред изпитание спортната етика и феновете на двата тима, като тепърва предстои да се види как привържениците и на двата лагера ще приемат двойната ѝ роля на терена и извън него.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Волейболна красавица ще играе

    1 0 Отговор
    и свири на кавал в един клуб
    и вълците сити и агнето цяло

    23:40 16.10.2026

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