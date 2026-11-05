Алекс Николов с 35 точки при победа на Лубе над Модена

Александър Николов реализира 35 точки при победата на Лубе Чивитанова с 3:1 срещу Модена в четвъртия кръг на италианската волейболна Суперлега. Българският национал записа 29 точки от атака, пет аса и една успешна блокада и беше избран за най-полезен играч на мача. 35-те точки са негов личен рекорд в италианското първенство.

Срещата завърши при 25:23, 29:31, 33:31 и 25:21. По-малкият брат на Александър – разпределителят Симеон Николов, добави шест точки за домакините. За Модена най-резултатен беше центърът Пардо Мати с 16 точки, а Лука Поро завърши с 15.

Лубе започна по-добре и поведе с 1:0 след 25:23. Домакините имаха преднина в началото на частта, но Модена успя да изравни при 21:21. В решаващите разигравания Николов помогна на своя тим да запази предимството.

Гостите отговориха във втория гейм. Модена водеше с 20:17, но Лубе изравни до 29:29. След това обаче съставът от Модена спечели две поредни точки и затвори частта с 31:29.

Третият гейм се превърна в най-дългия и драматичен момент от двубоя. Модена имаше няколко възможности да спечели частта, но не успя да използва предимството си. При 31:31 Николов реализира две последователни атаки, с които Лубе поведе с 2:1. Геймът продължи 44 минути.

В четвъртата част домакините започнаха с пет поредни точки и бързо натрупаха преднина. Лубе поведе с 15:7 и запази контрола до края, като приключи мача при 25:21.

Успехът е четвърти пореден за Лубе от началото на сезона. Тимът от Чивитанова има 12 точки и заема второто място в класирането. Лидер е Перуджа с 14 точки от пет срещи, а Трентино е трети с 11 точки. Лубе е на две точки от върха, но е изиграл един мач по-малко от водача.

„Не гледам личния си резултат. Тази вечер се чувствах много добре, зареден и с много адреналин“, заяви Александър Николов след двубоя. Той подчерта, че победата е дошла срещу силен съперник и че целият отбор е играл за всяка топка.

Следващият мач на Лубе е на 8 ноември като гост на Алианц Милано в петия кръг на Суперлегата.