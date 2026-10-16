Новини
Спорт »
Други спортове »
Рубен ван Бомел омая сексапилна актриса

Рубен ван Бомел омая сексапилна актриса

16 Октомври, 2026 23:06 574 3

  • рубен ван бомел-
  • псв айндховен-
  • ноа якобус-
  • марк ван бомел-
  • нидерландия-
  • футбол-
  • светски новини

Футболистът привлече вниманието извън терена с предполагаемата си нова романтична връзка с Ноа Якобус

Рубен ван Бомел омая сексапилна актриса - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Крилото на ПСВ Айндховен Рубен ван Бомел се превърна в една от най-коментираните теми в нидерландските светски и спортни хроники. Синът на футболната легенда Марк ван Бомел привлече вниманието извън терена с предполагаемата си нова романтична връзка с известната актриса Ноа Якобус.

Според популярния нидерландски канал Reality FBI, двамата са били забелязани да се разхождат съвсем свободно и ръка за ръка из улиците на Айндховен. Откритата демонстрация на близост накара медиите в страната да прогнозират, че става дума за сериозен романс, а не просто за краткотрайно увлечение.

Допълнително потвърждение за близките им отношения дойде от социалните мрежи, където 22-годишната актриса и сестрата на футболиста – Рене ван Бомел, вече са взаимни последователки в Instagram. Това веднага засили спекулациите, че Ноа вече е била представена на известното семейство. Освен баща си Марк ван Бомел, Рубен има и друг световноизвестен футболен роднина – неговият дядо е бившият национален селекционер на Нидерландия Берт ван Марвайк.

Ноа Якобус е сред най-популярните млади лица на телевизионния екран в Нидерландия и се радва на над половин милион последователи в Instagram. Слава ѝ носи ролята на Нола Сандърс в култовата сапунена опера Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST) – най-продължителния сериал в нидерландската телевизионна история, излъчван всеки делничен ден по RTL 4.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леле ,вижте цените ,бе!!

    1 0 Отговор
    Кафето е само 1 евро. На едната снимка има ценоразпис ,актуален

    Коментиран от #3

    23:33 16.10.2026

  • 2 Стенли

    0 0 Отговор
    Абе и банковата сметка е помогнала 😜

    23:54 16.10.2026

  • 3 А пък

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Леле ,вижте цените ,бе!!":

    в Созопол беше 2 и 50 евро от кафемашина за 50 евро на улицата. Ако искаш в заведение беше към 4 евро.

    23:56 16.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове