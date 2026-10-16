Рубен ван Бомел омая сексапилна актриса

Крилото на ПСВ Айндховен Рубен ван Бомел се превърна в една от най-коментираните теми в нидерландските светски и спортни хроники. Синът на футболната легенда Марк ван Бомел привлече вниманието извън терена с предполагаемата си нова романтична връзка с известната актриса Ноа Якобус.
Според популярния нидерландски канал Reality FBI, двамата са били забелязани да се разхождат съвсем свободно и ръка за ръка из улиците на Айндховен. Откритата демонстрация на близост накара медиите в страната да прогнозират, че става дума за сериозен романс, а не просто за краткотрайно увлечение.
Допълнително потвърждение за близките им отношения дойде от социалните мрежи, където 22-годишната актриса и сестрата на футболиста – Рене ван Бомел, вече са взаимни последователки в Instagram. Това веднага засили спекулациите, че Ноа вече е била представена на известното семейство. Освен баща си Марк ван Бомел, Рубен има и друг световноизвестен футболен роднина – неговият дядо е бившият национален селекционер на Нидерландия Берт ван Марвайк.
Ноа Якобус е сред най-популярните млади лица на телевизионния екран в Нидерландия и се радва на над половин милион последователи в Instagram. Слава ѝ носи ролята на Нола Сандърс в култовата сапунена опера Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST) – най-продължителния сериал в нидерландската телевизионна история, излъчван всеки делничен ден по RTL 4.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Леле ,вижте цените ,бе!!
Коментиран от #3
23:33 16.10.2026
2 Стенли
23:54 16.10.2026
3 А пък
До коментар #1 от "Леле ,вижте цените ,бе!!":в Созопол беше 2 и 50 евро от кафемашина за 50 евро на улицата. Ако искаш в заведение беше към 4 евро.
23:56 16.10.2026