Рубен ван Бомел омая сексапилна актриса

Крилото на ПСВ Айндховен Рубен ван Бомел се превърна в една от най-коментираните теми в нидерландските светски и спортни хроники. Синът на футболната легенда Марк ван Бомел привлече вниманието извън терена с предполагаемата си нова романтична връзка с известната актриса Ноа Якобус.

Според популярния нидерландски канал Reality FBI, двамата са били забелязани да се разхождат съвсем свободно и ръка за ръка из улиците на Айндховен. Откритата демонстрация на близост накара медиите в страната да прогнозират, че става дума за сериозен романс, а не просто за краткотрайно увлечение.

Допълнително потвърждение за близките им отношения дойде от социалните мрежи, където 22-годишната актриса и сестрата на футболиста – Рене ван Бомел, вече са взаимни последователки в Instagram. Това веднага засили спекулациите, че Ноа вече е била представена на известното семейство. Освен баща си Марк ван Бомел, Рубен има и друг световноизвестен футболен роднина – неговият дядо е бившият национален селекционер на Нидерландия Берт ван Марвайк.

Ноа Якобус е сред най-популярните млади лица на телевизионния екран в Нидерландия и се радва на над половин милион последователи в Instagram. Слава ѝ носи ролята на Нола Сандърс в култовата сапунена опера Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST) – най-продължителния сериал в нидерландската телевизионна история, излъчван всеки делничен ден по RTL 4.