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Хамилтън отказа извинение на Льоклер след битката в Мексико

Хамилтън отказа извинение на Льоклер след битката в Мексико

6 Ноември, 2026 13:48 537 1

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Пилотът на Ферари заяви, че няма да се извини за критиките си и настоя, че двамата трябва да обсъдят случилото се

Хамилтън отказа извинение на Льоклер след битката в Мексико - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Люис Хамилтън отказа да се извини за думите си по адрес на съотборника си във Ферари Шарл Льоклер след напрегнатата битка между двамата в Гран при на Мексико. Седемкратният световен шампион заяви пред репортери в Сао Пауло, че е говорил откровено и няма намерение да променя позицията си.

„Честно казано не ме интересува как се чувстват другите от това, което съм казал. Говоря със сърцето си, когато ме питат как съм. Никога няма да се извиня заради това, че съм истински. Няма да си мълча“, каза Хамилтън.

Инцидентът се случи още в началото на състезанието на пистата „Ерманос Родригес“. Хамилтън потегли от първа позиция, но Льоклер го атакува в първите завои. При борбата в четвъртия завой и двата болида на Ферари напуснаха трасето. Льоклер успя да излезе пред съотборника си, докато Хамилтън падна до третото място.

Льоклер запази позицията си и получи петсекундно наказание. Макс Верстапен се възползва от ситуацията, излезе начело и спечели състезанието. Хамилтън завърши втори, а Льоклер остана четвърти. Според официалния сайт на Формула 1 наказанието е било намалено от обичайните 10 секунди, тъй като и Хамилтън е напуснал трасето, а инцидентът е станал още в първата обиколка.

След финала Льоклер определи наказанието си като заслужено. Той обясни, че ситуацията е била объркваща, тъй като и двамата пилоти не са успели да преминат нормално през завоя, а между тях се е появил и Верстапен.

„Наказанието беше заслужено по някакъв начин“, каза Льоклер след състезанието.

Монегаскът заяви също, че двамата с Хамилтън трябва да обсъдят случилото се. По думите му подобни атаки са част от борбата за победата, когато двама съотборници се състезават за лидерската позиция.

Хамилтън заяви, че е бил ядосан след случилото се в Мексико и все още изпитва същото раздразнение. Според него двамата пилоти са имали възможност да завършат първи и втори, но битката е променила хода на състезанието.

„Бях ядосан на това, което се случи, и все още съм. Трябва да проведем разговор. Можеше спокойно да вземем първо и второ място в Мексико, но по-важното е да направим така, че това да не се случва отново“, каза британецът.

Следващият старт във Формула 1 е Гран при на Бразилия в Сао Пауло. Преди състезанието Ферари изостава с 124 точки от Ред Бул в битката за второто място при конструкторите.


Мексико
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