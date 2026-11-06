Резултати от всички мачове в Лигата на конференциите (5 ноември)

Европейската нощ в Лигата на конференциите предостави куп вълнуващи сблъсъци, богати на драма, червени картони и неприятни моменти за феновете на ЦСКА.

Аякс сътвори истински рекордьорски марш, след като отнесе Митюлан с разгромното 6:1 като гост. Напрегнати моменти не липсваха и в Белград, където Цървена звезда измъкна ценен успех с 2:1 над Интер в мач с изобилие от официални предупреждения и изгонвания.

Българският представител ЦСКА София пък претърпя поражение с 1:2 срещу Панатинайкос в Атина въпреки мъжката си игра.

В останалите срещи Лугано постигна класически триумф с 3:0 над Кауно Жалгирис, а Монако надделя над Норшелан с 2:0.

Тюн и Твенте взеха своите домакинства с по 3:1 съответно срещу Хартс и Пафос, докато Мелбю и Университатя стигнаха до чисти победи с 2:0 срещу Борац и КФ Егнатия.

Копенхаген надделя с 2:1 над Сабуртало, а Брайтън и Фрайбург си тръгнаха с минимални успехи от 1:0 при визитите си на Хетафе и Трабзонспор.

Голямата изненада дойде от Линкълн, който удари Хайдук с 1:0.

Без победител приключиха двубоите между СТВВ и Бран (1:1), Аталанта и Кайрат (1:1), както и Рига ФК срещу Яблонец (1:1). Нулеви равенства 0:0 записаха отборите в срещите КуПС – Гент и ОГФ Орхус – Брага.