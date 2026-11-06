Треньорът на Панатинайкос : ЦСКА е сред най-силните отбори в България

Старши треньорът на Панатинайкос Якоб Нееструп определи ЦСКА като добър отбор и един от най-силните тимове в България след победата на гръцкия състав с 2:1 в основната фаза на Лигата на конференциите.

Наставникът отчете представянето на „червените“ през първото полувреме, но заяви, че Панатинайкос е бил по-добрият отбор и заслужено е стигнал до трите точки.

„Мисля, че създадохме много положения през първото полувреме, но ЦСКА се справи добре. Бяха агресивни. Смятам, че с напредването на двубоя се подобрихме. През втората част създадохме много положения. Респект към ЦСКА - те са добър отбор и го знаехме. Считам, че заслужавахме победата“, заяви Нееструп.

Треньорът на Панатинайкос посочи, че познава добре качествата на българския тим още от времето, когато е бил помощник-треньор на Копенхаген. Тогава той е имал възможност да се изправи срещу ЦСКА.

„Да, ЦСКА има добър състав. Бях асистент в Копенхаген, когато играхме срещу ЦСКА, и знам какво да очаквам от този отбор. Това е един от най-добрите тимове, в топ 4 на българския футбол. Тежък опонент. Мисля, че бяхме по-добрият отбор“, допълни треньорът.

Нееструп изрази надежда Панатинайкос да продължи победната си серия и в следващия мач. Той подчерта, че за това тимът трябва да продължи да трупа точки.

„Надявам се да продължим с победите. Има само един начин да продължиш да побеждаваш и той е с трупане на точки. Надявам се на три точки в следващия двубой“, каза наставникът.