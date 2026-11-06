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Треньорът на Панатинайкос : ЦСКА е сред най-силните отбори в България

Треньорът на Панатинайкос : ЦСКА е сред най-силните отбори в България

6 Ноември, 2026 07:11 786 2

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  • лига на конференциите

Нееструп похвали „червените“ след победата с 2:1 в Лигата на конференциите и определи тима като тежък съперник

Треньорът на Панатинайкос : ЦСКА е сред най-силните отбори в България - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Панатинайкос Якоб Нееструп определи ЦСКА като добър отбор и един от най-силните тимове в България след победата на гръцкия състав с 2:1 в основната фаза на Лигата на конференциите.

Наставникът отчете представянето на „червените“ през първото полувреме, но заяви, че Панатинайкос е бил по-добрият отбор и заслужено е стигнал до трите точки.

„Мисля, че създадохме много положения през първото полувреме, но ЦСКА се справи добре. Бяха агресивни. Смятам, че с напредването на двубоя се подобрихме. През втората част създадохме много положения. Респект към ЦСКА - те са добър отбор и го знаехме. Считам, че заслужавахме победата“, заяви Нееструп.

Треньорът на Панатинайкос посочи, че познава добре качествата на българския тим още от времето, когато е бил помощник-треньор на Копенхаген. Тогава той е имал възможност да се изправи срещу ЦСКА.

„Да, ЦСКА има добър състав. Бях асистент в Копенхаген, когато играхме срещу ЦСКА, и знам какво да очаквам от този отбор. Това е един от най-добрите тимове, в топ 4 на българския футбол. Тежък опонент. Мисля, че бяхме по-добрият отбор“, допълни треньорът.

Нееструп изрази надежда Панатинайкос да продължи победната си серия и в следващия мач. Той подчерта, че за това тимът трябва да продължи да трупа точки.

„Надявам се да продължим с победите. Има само един начин да продължиш да побеждаваш и той е с трупане на точки. Надявам се на три точки в следващия двубой“, каза наставникът.


Гърция
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  • 1 Левски 1914

    2 4 Отговор
    Ако бяха играли в Ловеч, пред ловешкия оркестър щяха да победят.

    Коментиран от #2

    07:27 06.11.2026

  • 2 Хамрун

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Ако дофторите си вършеха както трябва работата, нямаше да има толкова много мъка

    07:57 06.11.2026

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