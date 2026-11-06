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Шелтън и Пол оформиха американски четвъртфинал в Париж

Шелтън и Пол оформиха американски четвъртфинал в Париж

6 Ноември, 2026 08:07 508 0

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  • томи пол-
  • мастърс в париж-
  • тенис-
  • ринги хиджиката

Двамата приятели ще се срещнат за първи път от 2024 г. насам. Томи Пол продължава битката за място във Финалния турнир на АТР

Шелтън и Пол оформиха американски четвъртфинал в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бен Шелтън и Томи Пол ще се срещнат на четвъртфиналите на Мастърса в Париж, след като спечелиха трудните си мачове от третия кръг. Така турнирът ще има изцяло американски сблъсък в борбата за място на полуфиналите.

Поставеният под номер 3 Шелтън се наложи над представителя на домакините Артюр Риндеркнех с 3:6, 6:4, 7:6 (5). Победата му осигури второ поредно достигане до четвъртфиналите в Париж.

Томи Пол преодоля друг французин – Кентен Але, със 7:6 (3), 6:4. Американецът е поставен под номер 12, а успехът го оставя в битката за място във Финалния турнир на АТР в Торино.

Четвъртфиналът между двамата е насрочен за 6 ноември. Шелтън и Пол не са се срещали от 2024 година. насам, а предстоящият двубой ще бъде първият им в Париж, в който и двамата ще преследват дебютно класиране за полуфиналите на турнира.

„Той е в отлична форма. Страхотен играч и добър приятел“, каза Шелтън за Пол.

До четвъртфиналите стигна и австралиецът Ринки Хиджиката. Той победи аржентинеца Томас-Мартин Ечевери с 2:6, 6:3, 7:5 за два часа и девет минути. В предишния кръг Хиджиката отстрани Новак Джокович, с което прекрати шансовете на сърбина да се класира за Финалния турнир на АТР.


Франция
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