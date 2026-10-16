Локомотив (Пловдив) не допусна изненада в Габрово и се класира за 1/8-финалите за Купата

Локомотив (Пловдив) си осигури място в следващата фаза на турнира за Купата на България, след като постигна рутинна победа с 2:0 като гост на Янтра (Габрово) в среща от 1/16-финалите.

„Смърфовете“ наложиха пълен контрол върху събитията на терена още с началния съдийски сигнал. Закономерно по-добрата игра на пловдивчани даде резултат в 37-ата минута. След атрактивна комбинация между Крист Лонгвил и Доминик Бурбан, Лонгвил се измъкна технично от отбраната на домакините и с известна доза късмет изпрати топката в мрежата за 1:0.

През второто полувреме гостите бързо пречупиха амбициите на габровци за обрат. В 55-ата минута Парвиз Умарбаев изпълни прецизно пряк свободен удар, а Доминик Бурбан бе най-съобразителен в наказателното поле и с десния крак засече топката за крайното 2:0.

До края на срещата футболистите на „ковачите“ направиха няколко опита да се върнат в двубоя, но така и не стигнаха до почетно попадение пред вратата на „железничарите“.

По-рано днес ЦСКА 1948 се наложи с 4:0 в гостуването си на Нефтохимик Бургас.