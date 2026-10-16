Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив (Пловдив) не допусна изненада в Габрово и се класира за 1/8-финалите за Купата

Локомотив (Пловдив) не допусна изненада в Габрово и се класира за 1/8-финалите за Купата

16 Октомври, 2026 20:58 440 1

  • локомотив пловдив-
  • янтра габрово-
  • купа на българия-
  • български футбол-
  • парвиз умарбаев-
  • доминик бурбан-
  • крист лонгвил

"Смърфовете" спечелиха гостуването на Янтра

Локомотив (Пловдив) не допусна изненада в Габрово и се класира за 1/8-финалите за Купата - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив (Пловдив) си осигури място в следващата фаза на турнира за Купата на България, след като постигна рутинна победа с 2:0 като гост на Янтра (Габрово) в среща от 1/16-финалите.

„Смърфовете“ наложиха пълен контрол върху събитията на терена още с началния съдийски сигнал. Закономерно по-добрата игра на пловдивчани даде резултат в 37-ата минута. След атрактивна комбинация между Крист Лонгвил и Доминик Бурбан, Лонгвил се измъкна технично от отбраната на домакините и с известна доза късмет изпрати топката в мрежата за 1:0.

През второто полувреме гостите бързо пречупиха амбициите на габровци за обрат. В 55-ата минута Парвиз Умарбаев изпълни прецизно пряк свободен удар, а Доминик Бурбан бе най-съобразителен в наказателното поле и с десния крак засече топката за крайното 2:0.

До края на срещата футболистите на „ковачите“ направиха няколко опита да се върнат в двубоя, но така и не стигнаха до почетно попадение пред вратата на „железничарите“.

По-рано днес ЦСКА 1948 се наложи с 4:0 в гостуването си на Нефтохимик Бургас.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове