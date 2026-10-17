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Станка Златева след свалянето ѝ от поста: Тръгвам си с облекчение, няма да обжалвам

Станка Златева след свалянето ѝ от поста: Тръгвам си с облекчение, няма да обжалвам

17 Октомври, 2026 18:38 655 7

  • станка златева-
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  • борба-
  • белчо горанов-
  • български спорт-
  • общо събрание

Новият председател на Българската федерация по борба е Тодор Ангелов

Станка Златева след свалянето ѝ от поста: Тръгвам си с облекчение, няма да обжалвам - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Драматичните събития в Българската федерация по борба (БФБ) получиха своя категоричен завършек с първите официални думи на вече бившия президент на централата Станка Златева. След проведеното извънредно Общо събрание в Националната спортна академия, на което над 90 клуба гласуваха за нейния опонент Тодор Ангелов, петкратната световна шампионка обяви, че няма намерение да оспорва правно взетите решения и напуска поста си с усещане за облекчение.

Въпреки скандалите, съпътствали събранието, и напускането на част от делегатите в знак на протест преди вота, Златева заяви ясно, че няма да търси правосъдие в съда. Тя подчерта, че е готова веднага да прехвърли представителната власт, за да може новото ръководство да поеме оперативния контрол над спорта. По думите ѝ, щом мнозинството от клубовете са гласували за промяната, тя приема този избор и дава пълномощно на новоизбрания президент Тодор Ангелов да започне работа без излишни пречки.

Запитана относно легитимността на проведеното събрание и констатираните неточности при регистрацията на клубовете, легендарната ни състезателка не спести острите си критики към ключови фигури в спортната администрация. Тя насочи стрелите си най-вече към Белчо Горанов, който бе избран за председателстващ събранието, определяйки го като човек, който за пореден път предава екипа, с който работи. Златева изрази недоумение от състава на новия Управителен съвет и заяви, че клубовете сами са избрали пътя, по който поема българската борба.

Двукратната олимпийска сребърна медалистка обобщи, че случващото се надхвърля рамките на обикновено спортно съперничество. Според нея на събранието се е видяла сляпа амбиция за власт, която е готова да прегази човешки съдби на всяка цена. Заявявайки, че категорично не желае повече да бъде част от структурата на тази организация, Златева завърши с думите, че напуска с чисто съзнание и пълно облекчение от сваления от плещите ѝ товар.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тръгваш

    4 1 Отговор
    ама към Сливен, заслужи си доста години там

    18:41 17.10.2026

  • 2 Мъпет шоу

    4 4 Отговор
    Е Станка е с по яки топки от РунДя. Верно че РунДя пребори олигархията ама с Ду Пе.

    18:44 17.10.2026

  • 3 ЗАКРИВАЙ

    4 1 Отговор
    и щангите, и борбата, и леката атлетика, и плуването ...
    Накрая ще закрием Националната спортна академия „Васил Левски".

    Ставка Златева имаше правилна стратегия, но статуквото победи с подмолна тактика. Това е пирова победа, на един олигарха и един политик. Скоро Бългалска федерация по борба ще фалира като федерацията по щанги.

    18:49 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой

    3 0 Отговор
    Златева отърва се от огромен товар, който носеше сама, а никой политик не ти помагна.
    Политиците най-обичат само да се снимат с медалистите, за тях е без значение дали са местно произведени или натурализирани (купени от сергията на Битпазар). Важното е на снимките с президевт и министри да има медали и медалисти и трикольора.

    19:02 17.10.2026

  • 7 Затрихме

    2 1 Отговор
    едно златно бг момиче

    19:03 17.10.2026

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