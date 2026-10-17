Сензация в Италия: Венеция изненада Наполи в дебюта на Давиде Никола

Отборът на Венеция сътвори една от най-големите изненади от началото на сезона в италианската Серия „А“, след като надделя с 1:0 над Наполи у дома в среща от 7-ия кръг. Срещата отбеляза летящ старт и официален дебют начело на „крилатите лъвове“ за новия старши треньор Давиде Никола.

Двубоят на стадион „Пиерлуиджи Пенцо“ бе белязан от силна и организирана игра на домакините, които нанесоха своя решителен удар в самото начало на второто полувреме. В 49-ата минута Акор Адамс се възползва от добра възможност и прати топката в мрежата зад стража на неаполитанци, с което изведе Венеция напред в резултата.

Гостите от Неапол имаха перфектния шанс да се върнат в мача и да изравнят в 68-ата минута, когато бе отсъдена дузпа в тяхна полза. Звездата на тима Кевин Де Бройне обаче не съумя да реализира от бялата точка, пропускайки да донесе поне точка на своя отбор.

Въпреки изключително ценния триумф и първите три точки за сезона, „оранжево-зелените“ все още остават на последното 20-о място в подреждането. Водените от Масимилиано Алегри футболисти на Наполи от своя страна заемат 9-а позиция във временното класиране с актив от 10 пункта.