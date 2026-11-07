Карлос Насар се прибра с четвърта световна титла

Карлос Насар се прибра в София след четвъртата си световна титла във вдигането на тежести. Българският щангист беше посрещнат на летище „Васил Левски“, след като спечели златото в категория до 95 килограма на световното първенство в Нинбо, Китай, с три световни рекорда. Международната федерация по вдигане на тежести потвърди постижението му от 415 килограма в двубоя, след 185 килограма в изхвърлянето и 230 килограма в изтласкването.

„Благодаря ви от сърце, за мен е истинско удоволствие да имам такава подкрепа. Изпитвам огромна радост и усещам любовта на хората“, каза Насар пред Sportal.bg при завръщането си в България.

Той определи последната титла като по-различна заради появата на нови съперници. По думите му старите конкуренти са спрели да се борят с него, а новите са пристигнали с амбицията да го свалят от първото място.

Проблеми преди световното

„Исках да покажа, че България заслужава не по-малко от първото място“, заяви Карлос Насар.

Насар разказа, че е преодолял здравословни проблеми преди състезанието. Той посочи, че около месец преди световното първенство вече е бил сравнително здрав и е успял да се подготви за надпреварата с характер и воля.

„Това е истинско българско сърце, което не се поддава на болка и страх, което е готово само да върви напред за България“, каза щангистът.

Победата си той посвети на цяла България и на своя треньор Илиян Илиев, който вече не е сред живите. Насар специално подчерта, че името на наставника му не трябва да бъде забравяно.

Следващи състезания

Пред Карлос Насар предстоят участия в Бундеслигата, а след това и Световна купа в Катар през декември. Той заяви, че вярата му помага да бъде безупречен на всяко състезание.

След световната титла Насар обясни и емоционалното си празнуване. По думите му конкурентите са публикували закачливи видеа, в които твърдели, че вече са го победили и са му взели трона.

„Исках да им покажа, че те са моите шаранчета и затова отпразнувах така“, каза Насар.

Българският олимпийски шампион заяви още, че се надява един ден да стане единственият щангист с четири златни олимпийски медала.

Източници: sportal.bg, iwf.sport, bgolympic.org